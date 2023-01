Caixa Premiada vai pagar até R$ 1 milhão; descubra como concorrer à BOLADA

O banco da Caixa Econômica Federal já compartilhou uma novidade: irá ter sorteios com vários prêmios no valor de até R$ 1 milhão, ou seja, todos os clientes da caixa poderão participar desse sorteio, e se você ainda não viu como faz para participar, calma que vamos te mostrar e corre porque o tempo está acabando. Quem sabe o sortudo pode ser você!

Tudo isso é porque existe uma promoção no banco que se chama Poupança Caixa Premiada, mas não é apenas sortear e dar dinheiro para as pessoas, o intuito por trás disso é fazer com que as pessoas se sintam incentivadas para começarem a investir na poupança do banco Caixa.

Para quem não sabe, essa promoção iniciou no dia 24 de outubro, por isso que se você deseja participar já tem que correr porque em breve pode encerrar. Lembrando que todo cliente do banco Caixa pode participar e concorrer os prêmios, é somente até o dia 24 de janeiro (terça-feira).

Poupança Caixa Premiada

Nesse tópico vamos te apresentar como funciona. Esse programa vai presentear diversos clientes da Caixa, ou seja, é mais de R$ 2 milhões em prêmios que irão participar da promoção. Ao total serão 3 sorteios, 2 deles são no valor de R$ 500 mil além de mais uma premiação que será surpresa, e o outro prêmio será no valor de R$ 1 milhão, o banco da Caixa Econômica informou também que além desses irá sortear alguns outros prêmios com o valor de R$ 500.

Segundo a Caixa, o primeiro prêmio de R$ 500 mil já foi sorteado e quem ganhou foi um morador de São Paulo, mas não desanime, vai ter outros sorteios e o melhor de tudo é que ainda dá para mais pessoas participarem, pois ainda tem diversos prêmios. Confira:

1 sorteio – será no valor de R$ 500 mil e aconteceu no dia 5 de janeiro às 15h00

2 sorteio – será no valor de R$ 500 mil e irá acontecer no dia 9 de fevereiro às 15h00

3 sorteio – será no valor de R$ 1 milhão e irá acontecer no dia 9 de março às 15h00

A Caixa informou que os resultados dos ganhadores serão divulgados através do site poupancacaixapremiada.com.br, lembrando que todos os ganhadores receberam uma notificação do banco por telefone ou e-mail que está no cadastro. O valor do prêmio pode ser depositado em até 30 dias na conta do ganhador.

Quero participar

Quem tiver mais de 18 anos já pode participar do sorteio da Caixa Poupança Premiada, mas é necessário ter a conta poupança na instituição e ter CPF válido. Se a pessoa estiver inclusa em todos os requisitos, precisa também fazer o cadastro no site oficial da promoção

1 passo – Entre no site poupancacaixapremiada.com.br

2 passo – Clique em “quero participar”

3 passo – Após isso, é necessário preencher o formulário com dados pessoais e dados de contato

4 passo – Leia o regulamento, se concordar clique em concordar

5 passo – Para finalizar, clique em “finalizar cadastro”.

Esse é o passo a passo para participar da promoção. É válido ressaltar que a pessoa que deseja participar precisa também fazer um depósito mínimo na conta poupança da caixa no valor de R$ 200 reais e deve ficar por 30 dias. A cada deposito de R$ 200 a pessoa vai receber um número de sorteio, o máximo para cada participante e ter até 45 números de sorte.

