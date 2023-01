Todos os professores vão receber aumento após reajuste do governo? Entenda

Já é de conhecimento da população comum que a valorização de professores é essencial para o crescimento do país, visto que eles são a base para a construção de uma sociedade mais consciente e conhecedora de seus direitos primordiais.

Mas, afinal, como a valorização dos profissionais da educação pode ocorrer de maneira efetiva na nação verde-amarela? A resposta pode estar na ponta da língua de muitos: o aumento salarial de professores pelo Brasil.

Nesse sentido, a boa notícia é que o piso salarial desses profissionais sofreu um aumento nesse começo de ano e irá abranger muitos educadores, que poderão contar com as vantagens de um pagamento mensal maior.

Todavia, todos terão direito ao pagamento com valor reajustado em 2023? Acompanhe esse e outros aspectos ao decorrer da matéria.

Quais profissionais terão direito ao aumento?

Segundo a Lei do Piso Salarial dos professores colocada em prática em 2008, todos os anos, no mês de janeiro, deve ser concedido um aumento salarial para esses profissionais da educação.

Confirmado ainda segunda na quinzena de 2022, o Ministério da Educação anunciou o aumento do piso salarial dos professores do ensino público do país de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, reajuste de 14,9% quando comparado ao salário do ano anterior.

Os profissionais contemplados serão aqueles que possuam uma jornada de trabalho de até 40 horas semanais, ou seja, 8h diárias, e que atuam na rede pública da educação básica em começo de exercício da ocupação.

Nesse sentido, é necessário destacar que, para além da possibilidade de um maior bem-estar e uma vida mais confortável para os indivíduos que receberão o aumento, as vantagens do crescimento salarial ultrapassam questões pessoais. Com uma circulação financeira mais abrangente, o comércio local e empreendimentos poderão ser beneficiados pelo aumento na capacidade de compra.

Além disso, o reajuste anual também é essencial para chamar a atenção sobre a área da educação, ramo essencial para o bom funcionamento do país mas que, sobretudo nos últimos anos, vem sofrendo uma diminuição no nível de interesse de jovens prestes a escolher um curso para exercer ocupação, justamente pela grande desvalorização desses profissionais.

Como os reajustes do piso salarial são calculados

O piso salarial corresponde ao valor base estabelecido para a remuneração de algum cargo. No caso dos professores, o novo salário será estabelecido é pago pelas instâncias municipais e estaduais que são repassados pelo governo federal por meio da arrecadação tributária do país.

Todos os anos, o objetivo estabelecido pelo PNE, sigla para Plano Nacional de Metas, é conceder um reajuste para os profissionais da educação pública que se equiparem ao custo aluno-ano daquele período. Esse planejamento em questão se refere à Meta de número 17 prevista para equilibrar o serviço oferecido e os gastos para tal.

Nesse sentido, você sabe o que é o Valor Anual Mínimo por aluno?

Calculado com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, esse custo ressalta a despesa por estudante em uma escola de ensino público.

Assim, são atribuídos valores anuais para a manutenção da matrícula de um indivíduo: isso significa dizer que, segundo o objetivo, o aumento nos investimentos com um aluno de um ano para o outro deve ser equivalente ao crescimento salarial dos professores no país.

Em 2022, os preços da equalização foram de R $4870,00 por aluno nas redes educacionais do país.

