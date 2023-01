Eles estão DE OUVIDO EM VOCÊ! Chamadas de voz podem ser monitoradas

São muitas as teorias que envolvem as tecnologias digitais, sobretudo no que diz respeito a vigilância, hackers e monitoramento, que podem atuar de forma escondida sem que o usuário saiba. Acontece que muitas delas podem sim ser verdade, seja através de meios oficiais ou não.

É nesse sentido que foi criado o “Ear Spy” que, conhecido como o app espião, é responsável por monitorar a sua chamada de voz e passar informações para a conta interessada através de sensores de movimento do seu aparelho celular.

Para entender melhor como isso funciona e, nesse caso, acalmar quem se sentiu invadido pelas novidades, preparamos uma matéria com as informações mais importantes que envolvem o uso do aplicativo e qual é seu respectivo alcance. Sendo assim, veja mais a seguir.

Ear Spy: como funciona

O aplicativo de espionagem funciona, basicamente, como um amplificador do som ambiente a fim de monitorar chamadas de voz de outras pessoas que estejam nesse mesmo espaço. Ou seja, ele funciona na medida em que o som é captado através do microfone do aparelho celular em que o app está instalado e é reproduzido diretamente nos fones de ouvido do usuário.

É nesse sentido que o Ear Spy permite monitorar e espionar conversas através do recurso de super audição e está disponível em diversas línguas e é responsável por registrar informações importantes, tais como gênero da terceira pessoa que está do outro lado da chamada de voz, identidade e qual é o assunto da conversa.

Além disso, é válido destacar que a utilização do aplicativo é gratuita, no entanto, há possibilidade de compras no app caso seja de interesse do usuário adquirir recursos como gravador MP3 e remoção de anúncios.

Prós e contras

Como qualquer outra ação na internet, o uso do aplicativo Ear Spy também requer atenção e cuidados necessários, visto que é sempre recomendado o exercício do bom senso na hora de interferir na vida e privacidade do outro. No entanto, para aqueles que optarem pelo uso do app espião e já entendeu como ele funciona, já há elencado uma lista com seus principais pontos positivos e negativos, tais como descritos a seguir.

Prós: Interface simples e fácil de usar; Amplifica significativamente o volume do som ambiente no local em que está o aparelho celular que contém o aplicativo instalado;

Contras: Design de baixa qualidade e avaliações negativas quanto ao desempenho de acordo com usuários.

Avaliações e opiniões

O aplicativo Ear Spy pode ser baixado tanto pelos usuários de iOS (https://apple.co/3JcfaiS) quanto por aqueles que utilizam Android (https://bit.ly/3iRWJFD) e, além disso, há também na App Store e na Google Play aplicativos semelhantes a este disponíveis.

Dessa forma, para aqueles que já baixaram e utilizaram o app, de acordo com as avaliações, a indicação é de que a experiência do usuário, no geral, é bastante ambígua. Isso porque há dezenas de avaliações positivas e negativas, com uma indicação de que o Ear Spy pode funcionar melhor em aparelhos Android.

Ao se considerar as opiniões escritas deixadas pelos usuários, destacam-se comentários que apontam para um alto valor das compras no app, erros quanto a saída de som, impossibilidade de deletar as configurações ajustadas, dentre outros.