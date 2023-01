Novo pagamento do Pis em fevereiro será maior? Entenda a dúvida

O pagamento do PIS/Pasep já se tornou algo comum para os trabalhadores anualmente. Isto é, todos os anos, eles esperam ansiosamente por isso. Em regra, o pagamento do valor em questão, é referente ao tempo trabalhado no ano anterior, contudo, devido a pandemia da Covid-19, o calendário acabou sendo alterado. Ou seja, o pagamento que será realizado agora, em 2023, diz respeito ao que foi trabalhado em 2021, entenda como irá funcionar.

Então o abono irá usar como referência o salário de 2021?

Até antes da pandemia, era de costume todos os anos o trabalhador receber o abono referente ao ano anterior. Isto é, caso ele tivesse trabalhado 12 meses em 2015, em 2016 ele receberia o abono em seu valor integral. Contudo, como salientado, durante a pandemia, isso acabou mudando e prejudicando o calendário anual do abono salarial.

Por conta disso, o abono que está sendo pago anualmente, não diz respeito ao ano anterior, ao menos agora, ele está se referindo aos anos no qual o Brasil esteve sob os efeitos da pandemia. Isto é, em 2023, será pago valores referentes ao ano de 2021.

Mas não é porque o pagamento é referente ao ano de 2021, que o valor-base para o cálculo do abono será esse. O valor que servirá como base é o valor do salário vigente no Brasil, no caso em questão, o salário em vigor agora, em 2023. E vale lembrar que há dois bancos responsáveis por pagar os valores, a saber, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Veja também: Quando começa o programa “Desenrola” para quitar dívidas? Lula tem pressa

Como saber em qual banco vou receber o abono?

É bem simples, dentro do PIS/Pasep, há uma divisão. O PIS é o benefício que é pago para os trabalhadores de empresas privadas, ao passo que o Pasep é o benefício pago aos servidores públicos do Brasil. Ou seja, se você trabalha sob o regime CLT, você recebe pela Caixa, se trabalha como servidor público, recebe pelo Banco do Brasil.

Outra questão que pega bastante é acerca do valor que a pessoa irá receber. O abono, ele é pago de acordo com os meses trabalhados, sendo o mínimo 30 dias, lembrando que eles não precisam ser ininterruptos. Mas a cada mês trabalhado, a pessoa tem direito a uma fração do salário completo.

Ou seja, você consegue saber exatamente o valor que irá receber, antes mesmo de sair o extrato. Basta dividir o salário por 12 e multiplicar pelos meses trabalhados. Isto é, caso você tenha passado o ano trabalhando, irá receber o valor integral.

Veja também: Quanto tempo falta para se APOSENTAR? Aprenda a calcular