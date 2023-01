3 RECEITAS para limpar o celular sem medo de quebrar

É comum que com o passar dos dias, após comprar o seu tão sonhado celular, ele acabe ficando sujo, após acumular poeiras, gorduras e até mesmo resíduos de comidas. E a primeira coisa que você faz ao ver a cena em questão, é querer limpar, todavia, as pessoas fazem isso da maneira errada. É comum usar os mesmos utensílios de limpeza da cozinha para querer limpar o celular, todavia, isso pode acabar inutilizando o aparelho. Portanto, confira os melhores produtos que você pode usar para fazer a limpeza do celular.

O que se deve fazer antes de começar a limpeza?

Tão importante quanto a limpeza, é o que você fará antes dela. A fim de não acabar danificando outros dispositivos que estejam juntos do seu celular. Por isso, sempre retire o fone de ouvido e a capinha protetora, para somente após isso, que você começar o processo de limpeza com os produtos adequados.

Ao usar produtos que não são adequados para dispositivos eletrônicos, você corre um sério risco, isto é, de danificar permanentemente o seu celular. Haja visto que algumas substâncias ao entrar em contato com componentes da placa, podem acabar gerando um curto e inutilizando ela.

Ou caso você use produtos errados para limpar a tela do celular, os produtos em vez de tirar as manchas, podem acabar criando mais manchas ainda. E até mesmo na hora da secagem é preciso usar os itens corretos. Pois se você usar um pano muito grosso para passar na tela do celular, o vidro pode ficar embaçado.

Confira os três itens ideais para limpeza de celular

Pano microfibra

Esse é o melhor tipo de pano que há, quando o assunto é a limpeza de celular. Alguns celulares – mais modernos – já trazem ela de fábrica, isso por conta que ele é bem útil na limpeza do dispositivo. Uma vez que ele é totalmente composto por fios bem pequenos, que não arranham de maneira alguma a tela do celular. Lembrando que ao usar a microfibra, ela deve estar seca.

Álcool isopropílico

Esse é bastante conhecido no mundo dos eletrônicos, pois ele permite que sujeiras mais pesadas sejam removidas do celular e sem danificá-lo. Isto é, quando o álcool isopropílico 70% entra em contato com o aparelho, não há perigo algum. Ao usá-lo, você pode optar por passá-lo na microfibra antes.

Limpa telas

O produto em questão é ideal quando o seu propósito é apenas limpar a tela do seu celular. Ele foi desenvolvido para que não tenha perigo algum o uso dele em relação ao bom funcionamento do aparelho. Ao ser aplicado na tela, ele remove de imediato os resíduos e sujeiras que estão contidos ali. Lembre-se de verificar a marca correta de limpa tela para o seu aparelho.

