Vale-Alimentação: você NÃO pode comprar estas coisas com o dinheiro

Quem diria, não é? Muitos brasileiros pegam o dinheiro referente ao Vale-Alimentação e gasta de qualquer maneira. É um dos auxílios que mais beneficiam os trabalhadores, principalmente decorrente do valor dos produtos nos dias de hoje. Há empresas que dão mais de R$ 1 mil referente ao auxílio-alimentação aos seus funcionários. O que muitos não sabem que é existem limitações: não pode comprar qualquer coisa com o dinheiro referente à alimentação. Caso contrário, o trabalhador poderá até mesmo sofrer multa de até R$ 50 mil. Ficou curioso? Veja alguns itens que não podem comprar com o dinheiro do vale-alimentação.

Coisas que não podem ser compradas com o vale-refeição

Muitas pessoas acabam comprando coisas inadequadas com o valor de maneira imparcial! Isto é, elas sequer sabem que não é permitido usufruir do valor para coisas que não sejam referentes à alimentação! Podendo muita das vezes serem flagradas, multadas e nem saber o motivo de seu erro.

Bebidas

Sim! Muitos brasileiros acabam torrando o dinheiro do vale-alimentação com bebidas alcoólicas. Há quem use o valor somente para isso – seja uma cervenha ou vinho do mais caro, é extremamente proibido usar o repasse para a compra dessas bebidas. Caso o consumidor seja flagrado poderá responder multa de até R$ 50 mil. É melhor evitar, né?

Combustíveis

Com a alta nos combustíveis, muitas pessoas acabaram usando o dinheiro do vale-alimentação para abastecerem os seus veículos. Entretanto, independente do tipo de combustível – a prática é proibida! Para o abastecimento do veículo há outros benefícios e é totalmente proibido usar o recurso mensal para a compra de gasolina, diesel, álcool, etc.

Objetos de casa e eletrônicos

Quem disse que o vale-alimentação inclui a compra de talhares e itens de casa? É totalmente proibido usar o recurso para comprar copos, pratos, talheres, etc. Além de não ser permitido usá-lo para comprar eletrônicos/eletrodomésticos – nem que seja geladeira, micro-ondas, etc. Todos não são permitidos e é sempre bom evitar.

Marmitas

Outro ponto é a compra de refeições. Muitos brasileiros usam o repasse a acabam comprando marmitas prontas, e isso é proibido! Visto que o vale-refeição é totalmente diferente do vale-alimentação. Outros itens como cosméticos, drogas e derivados (cigarros), ferramentas e produtos de higiente pessoal também são proibidos de serem adquiridos com o repasse.

Como burlar o sistema? É possível?

Na verdade, não! Mas é possível burlar o pensamento. O vale-refeição é um auxílio para que os trabalhadores consigam adquirir mais produtos alimentícios para suas famílias. Chegando muita das vezes a ultrapassar os R$ 1 mil. Trabalhadores que têm essa regalia, conseguem economizar mais dinheiro todos os meses.

Portanto, ao invés de usar o cartão do vale para adquirir produtos ou serviços proibidos: é recomendado economizar do salário – e com essa economia comprar os demais itens desejados.

Evitando multas e constrangimentos! Nem todos os trabalhadores proporcionam esse auxílio aos trabalhadores – entretanto, é sempre bom averiguar com o setor de RH se há ou não a possibilidade disponível.