É o que dizem: estes são os signos mais invejosos de todos

Os signos mais invejosos do horóscopo costumam ser identificados de forma consideravelmente fácil, considerando a energia que transmitem. Mas, mesmo assim, há quem não consiga saber ao certo quais são eles, e sofra suas influências direta ou indiretamente.

E a boa notícia é que, embora existam doze signos, somente quatro deles recebem essa “fama” desagradável.

Fama essa que está ligada às características que existem, entre outras coisas, por conta da influência dos astros sobre cada pessoa.

A seguir, confira a relação de todos os signos invejosos que existem.

Os quatro signos mais invejosos do zodíaco

É inegável: qualquer pessoa tem ao menos uma característica marcante, justamente por causa da astrologia. E, infelizmente, nem todas elas são positivas, a exemplo da inveja.

E os signos mais invejosos são:

1. Signo de Áries

Não há quem não tenha ouvido dizer que as pessoas que nascem sob o signo de Áries possuem personalidade muito forte e são extremamente intensas em tudo. O problema, porém, está no fato de que essa intensidade diz respeito também aos sentimentos dos arianos, entre eles a inveja.

O curioso, em relação a este signo, é que ele é capaz de invejar tanto pessoas próximas quanto aquelas com as quais não convive, e trata-se de uma inveja mais voltada para o lado competitivo: é um desejo de superar toda e qualquer conquista do outro, a fim de “se manter no topo”.

2. Signo de Câncer

De modo geral, os cancerianos são pessoas muito românticas. É muito difícil não falar deste signo sem que o romantismo não esteja no contexto por sinal.

Ocorre, porém, que Câncer também é um dos signos mais invejosos do zodíaco, ainda mais quando se trata do ambiente de trabalho: ali, é muito comum que o desejo de cobiça apareça.

3. Signo de Escorpião

A intensidade não é uma característica forte somente dos arianos: ela também está presente em Escorpião, inclusive no que diz respeito à lealdade aos amigos.

Mas é preciso muito pouco para que até mesmo nas amizades com escorpianos surja rancor e, claro, inveja: e este sentimento pode ficar ainda mais intenso por causa da má comunicação, ou por causa de expressões erradas utilizadas nas conversas.

4. Signo de Virgem

Os virginianos são discretos, mas são, também, muito perfeccionistas. E é justamente por conta de almejarem tanto a perfeição que são facilmente considerados um dos signos mais invejosos de todos.

O “ponto forte” de Virgem, porém, é que ele consegue ser discreto até mesmo ao invejar alguém. A menos, é claro, que a competitividade comece a falar mais alto.

Veja também: Com estes 3 signos NÃO tem 2ª chance! Traição ZERO

O que a astrologia aconselha fazer em relação a estes signos

O indicado, segundo a astrologia, é que as pessoas se mantenham em uma atitude observadora. Assim, conseguirão identificar quando estiverem lidando com os signos mais invejosos, e poderão se afastar sem alarde.

Afinal, mesmo que não tenham a intenção, as pessoas de Áries, Virgem, Escorpião e Câncer podem, sim, transmitir energias prejudiciais aos outros.

Veja também: Parentes podem sacar DINHEIRO ESQUECIDO em bancos de quem já morreu?