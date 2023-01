Seus dados estão em risco? Descubra se hackers podem roubar as informações

Com a ascensão do mundo digital, tornou-se – infelizmente – comum, que crimes ocorressem no ambiente em questão. Todos os anos, há vários dados de servidores que foram invadidos e os dados das pessoas ali presentes, divulgados. Todavia, não há como saber se dados de alguém em específico foi vazado, ao menos que a lista se torne pública. Pensando nisso, um site reuniu todas as listas de bancos de dados vazados e colocou em um só local. Portanto, confira se você tem algum dado que foi vazado em algum momento.

A ferramenta permite que qualquer pessoa consulte os seus próprios dados

O site em questão, é usado por órgãos oficiais de segurança, quando querem saber se algum dado em questão foi vazado. Todavia, agora, o acesso a ele também está aberto a pessoas físicas, que simplesmente querem saber se isso ocorreu com os seus dados a fim de se precaver.

Para isso, basta entrar no site O Have I Been Pwned (HIBP) e digitar ou seu e-mail, ou seu número de telefone e realizar a pesquisa. Lembrando que em caso de escolher o número de telefone, é preciso que ele esteja no formato internacional, no caso, +55 + DDD + Número. Feito isso, basta clicar em ‘pwned?’.

Caso você tenha tido os dados expostos, o site irá retornar as informações para você. Lembrando que com os dados, é possível ter informações de quantas pessoas também tiveram os dados expostos e quando ocorreu isso, além de como a violação foi descoberta, uma vez que nem sempre as violações são divulgadas ao público.

O que fazer ao descobrir uma violação? Como se proteger?

Primeiramente, como o próprio site diz: “Ausência de evidência não é evidência de ausência”, portanto, as dicas a seguir, você pode usá-las, mesmo que os seus dados não estejam aparecendo no site em questão.

Sempre procure por sites que sejam confiáveis, não clique em qualquer site na internet e se cadastre, pois pode ser, que alguns sites, sejam apenas uma isca para você cair em alguma armadilha ao realizar login. Visto que a maioria das pessoas, costumam usar a mesma senha para várias coisas.

Portanto, use senhas diferentes nos serviços mais importantes para você, isto é, não use a mesma senha que você usa no Facebook para o seu serviço bancário, essa atitude pode ser bastante perigosa, uma vez que é bem melhor – ou menos pior – ter o Facebook invadido do que sua conta bancária.

E caso você tenha identificado algum dado seu exposto, vá imediatamente ao serviço no qual sofreu o ataque e mude sua senha. E caso você tenha usado a mesma senha para mais de um serviço, troque-a imediatamente.

