Bolsa Família: pagamentos antecipados serão mantidos em 2023?

Atualmente, o banco responsável por efetuar o repasse do benefício de transferência de renda vigente é a Caixa Econômica Federal. No momento, o programa em questão é o Auxílio Brasil, todavia, de março em diante o programa voltará a se chamar Bolsa Família. Mas com a nova gestão, várias dúvidas vieram à tona, como por exemplo, se ainda iria acontecer a antecipação da parcela do Bolsa Família e qual seria o valor exato do benefício em 2023, confira as respostas.

Sim, os pagamentos de modo antecipados ainda irão acontecer

Mas calma, não são todos os pagamentos que conseguem se beneficiar com isso, são apenas os pagamentos de pessoas que deveriam receber o repasse na segunda, mas ao serem antecipados, os repasses acabam acontecendo dois dias antes, no sábado. Mas você pode se perguntar, como isso aconteceria se aos fins de semana o serviço bancário não funciona?

A resposta é simples, os pagamentos são agendados na sexta-feira, isto é, último dia útil da semana, assim, eles irão cair no Sábado, beneficiando aquelas pessoas que só iriam receber na segunda. Desse modo, elas podem aproveitar melhor o fim de semana e comprar aquilo que estão precisando.

Lembrando que a Caixa informou, que a possibilidade de antecipar o valor da parcela não foi algo exclusivo do ano de 2022, tampouco do Auxílio Brasil, mas que antes mesmo, no próprio Bolsa Família, a possibilidade de antecipar o pagamento já existia. Todavia, por algum motivo, ela só se tornou comum na época do Auxílio Brasil. Portanto, a possibilidade será mantida.

E qual será o valor do Bolsa Família?

Primeiro, é importante lembrar que os programas de transferência de renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, é algo previsto na Constituição Federal, veja na íntegra: Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Embora esteja na lei, o valor será definido de acordo com a legislação fiscal e orçamentária. No momento, foi estabelecido que o Bolsa Família iria manter o seu valor em R$ 600. Além disso, as pessoas que tivessem crianças menores de 6 anos de idade, também receberiam um adicional, após cumprir certos requisitos, claro.

Ou seja, para cada criança com idade inferior a 6 anos, a família terá direito a R$ 150 adicionais. Isto é, o valor mensal do benefício para a família em questão, pode chegar a R$ 900. Mas algumas medidas são obrigatórias, como a vacinação e a frequência escolar satisfatória.

