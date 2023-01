Nova categoria da CNH flexibiliza as regras de trânsito; fique de olho

A CNH é um documento que é exigido em todo o país, a fim de viabilizar que condutores possam dirigir certos tipos de veículos. Atualmente, ela possui categorias que variam da A até a categoria E. Em síntese, quanto mais alta for a categoria, maior será o número de modelos de veículos que o condutor poderá dirigir. Na regra, quem pode mais, pode menos. Ou seja, quem tem a categoria E, pode dirigir todos das categorias anteriores. Mas um projeto de lei, pretende colocar mais uma categoria, entenda o motivo.

A CNH terá nova categoria adicionada em breve?

Depende. Um projeto de lei, que foi criado em 2019, ainda segue em discussão no Senado Federal, para que isso possa ser possível em um futuro próximo. O objetivo principal, é criar uma categoria que seria denominada ‘R’ e destinada a motocicletas em vias rurais. O redator do Projeto é o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO).

E como o próprio nome já diz, o público-alvo da categoria em questão, seria os condutores de veículos motorizados de duas rodas de uso exclusivo em vias rurais. Em síntese, para solicitar a habilitação em questão, o condutor deveria morar a pelo menos 50km da autoescola mais, isto é, para que seja justificada a categoria.

Como a categoria seria especial, visto que não existe atualmente, os interessados devem realizar provas diferentes e isso deveria ocorrer por intermédio de bancas itinerantes, a fim de avaliar a aptidão física e mental, como também, os testes práticos.

Qual a justificativa do projeto?

A justificativa é bem simples, incentivar que os moradores de zona rural, também possa gozar dos benefícios de ter uma CNH e não andarem mais de maneira ilegal. Visto que é bem comum eles perderem suas motos quando vão para a zona urbana. E com a medida, ficaria mais viável a emissão do documento.

Uma vez que nas zonas rurais, geralmente, a distância entre a localidade a uma autoescola, é grande. E quando compara-se a distância até o Detran regional, a situação fica bem pior. Portanto, por intermédio do projeto, mais pessoas teriam a possibilidade de regularizar a situação perante a legislação de trânsito.

Mas claro, que alguns requisitos seriam cobrados, os principais, é assistir as aulas teóricas em EAD, principalmente as que dizem respeito à segurança do próprio motorista e de terceiros, como de direção defensiva e de primeiros-socorros. E só após a conclusão de todas as aulas, que a pessoa estaria apta para passar nos demais exames que são necessárias para a CNH.

