Descubra se seu nome está SUJO e aproveite para pagar 10% da dívida

Não há nada mais embaraçoso do que ir em busca de algum produto financeiro, como por exemplo: empréstimo ou cartão de crédito – e se deparar com a notícia de que o seu nome está sujo! milhões de brasileiros encontram-se com o seu nome na lista de inadimplentes do país e acredite ou não, a grande maioria sequer sabe disso. Está em dúvida se você está ou não com o nome no vermelho? Saiba como consultar e caso esteja, aproveite e obtenha descontos de até 90% nessas dívidas.

Órgãos de Proteção ao Crédito

Antes do banco ou qualquer outra instituição de crédito liberar qualquer produto financeiro – seja um cartão de crédito, empréstimo, etc. Ela procura pelo CPF/CNPJ do cliente no banco de dados que cruza as informações entre o SPC e Serasa. Empresas responsáveis por atualizar os bancos acerca da vida financeira das pessoas.

Bem como são responsáveis por medir o score de crédito e avaliar o perfil do consumidor. Quando o brasileiro deixa de quitar alguma dívida, após um determinado período de carência – é enviado uma carta até a sua residência informando que o seu CPF irá para o SPC/Serasa.

Representando que agora todo e qualquer banco/órgão financeiro que pesquisar pelo seus dados – irá encontrar as dívidas em aberto. E claro, não irá conseguir obter acesso aos principais produtos financeiros: bem como cartão de crédito, empréstimo, financiamentos, etc.

Em cinco anos as empresas são obrigadas a retirar o CPF do seu banco de dados – porque de acordo com a lei, é o tempo máximo para que a dívida esteja em aberta – então, ela ‘caduca’. Qualquer órgão que pesquisar não será informado dessas dívidas. Entrementes, esperar cinco anos é muita coisa para ficar sem acesso aos produtos financeiros.

Como consultar o nome pela internet?

É bem simples! será necessário apenas um cadastro informando os dados pessoais. Como por exemplo: nome completo, CPF, data de nascimento, etc. Logo após o cadastro no SPC/Serasa, o sistema irá enviar automaticamente um e-mail de autenticação, a fim de que os usuários façam o seu primeiro acesso à plataforma de negociação de dívidas.

Logo que o consumidor acessar o site do Serasa, poderá consultar os seus débitos pendentes, a quem deve e principalmente – negociar essas dívidas. Todo ano o Serasa lança promoções de ‘limpa nome’. Podemos citar uma das mais famosas: Serasa Limpa Nome.

No qual é necessário que o consumidor acesse o site do Serasa e preencha o seu CPF e senha de acesso. Quitando assim suas respectivas dívidas através da renegociação dos débitos existentes.

Após isso, basta emitir o boleto e realizar o pagamento em qualquer casa lotérica ou aplicativo bancário. Feito isso, em até cinco dias úteis os órgãos retiram o CPF do seu banco de dados de consumidores inadimplentes.

E então, o que achou? É sempre bom optar por essas campanhas porque é possíel pagar a dívida com até 90% de desconto! Corra e aproveite.