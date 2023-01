Parentes podem sacar DINHEIRO ESQUECIDO em bancos de quem já morreu?

Estourou! Há alguns meses atrás o Banco Central anunciou o Sistema de Valores a Receber (SVR) a fim de que os brasileiros pudessem consultar valores esquecidos em contas bancárias, consórcios, etc. Inúmeros motivos motivaram o esquecimento do dinheiro, sendo responsável pela movimentação de milhões de reais em poucos meses de inauguração. Os primeiros saques ocorreram no primeiro semestre de 2022, espera-se que um novo conjunto de saques aconteçam neste ano de 2023! Por enquanto, não é possível consultar os valores esquecido e tampouco sacá-los. Brevemente o Banco Central deve lançar novas informações e datas – lacunas ficaram em aberto e algumas regras foram alteradas. Parte deste dinheiro esquecido pertence a pessoas falecidas: e então, como fica? Os herdeiros têm direito? Veja abaixo.

BC libera consulta de valores esquecidos em 2023

Ainda não foram estipuladas as datas ou cronograma de consultas e saques aos valores esquecidos pelo Banco Central. Estima-se que os valores esquecidos somam mais de R$ 8 bilhões de reais. Qualquer brasileiro, seja Pessoa Física ou Jurídica pode consultar os valores esquecidos e realizar o seu respectivo saque.

Podendo reaver o dinheiro através da solicitação de pagamento que ocorre em pouco tempo. Sendo possível receber o dinheiro esquecido no BC diretamente na conta bancária através da chave Pix. Embora a data ainda não tenha sido confirmada: o endereço para consultas segue sendo o mesmo – valoresareceber.bcb.gov.br.

Com isso, muitos brasileiros esperam receber verdadeiras boladas! Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas têm entre R$ 1-10 reais esquecido nos bancos. Mas há aqueles brasileiros (mais sortudos ou menos sortudos?) que acabaram esquecendo um pouco mais no banco e poderão realizar o seu respectivo saque.

Pensando nisso, golpistas planejam golpes que obrigam os brasileiros a entrarem nos links. Preenchendo os seus dados e até mesmo pagando quantias a fim de que venham ganhar o dinheiro esquecido – no qual muita das vezes os golpistas forjam valores maiores. Toda atenção é pouca!

Quem tem direito a receber os valores esquecidos de falecidos?

Parte do dinheiro esquecido pertence a pessoas falecidas. Que não tiveram mais acesso à quantia por inúmeros motivos. Entrementes, o BC anunciou que neste caso, as regras de acesso à quantia são um pouco diferentes. Portanto, os herdeiros legais ou representantes da pessoa falecida pode consultar e sacar os valores tranquilamente. Sendo elas:

Procuradores legais;

Tutores legais;

Curadores;

Herdeiros;

Inventariantes;

Responsáveis por menor não emancipado;

Portanto, mesmo o titular já não estando mais entre os demais – os representantes legais que se enquadrarem na lista acima podem consultar os valores e sacar tranquilamente! Visto que agora é necessário apenas aguardar a nova fase de pagamentos do BC a respeito dos valores esquecidos em contas bancárias.