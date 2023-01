Bolsa Família dá direito a auxílio EXTRA de R$ 2.200 para estudantes; saiba como solicitar

O Bolsa Família, que foi instaurado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) em seu primeiro mandato como presidente foi substituído pelo Auxílio Brasil durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal) e, agora, voltou a ser instaurado no país.

O se retorno, porém, não irá impactar negativamente quem estava recebendo o benefício bolsonarista. Muito pelo contrário: o Bolsa Família de 2023 irá manter diversos pontos positivos do Auxílio Brasil, incluindo o pagamento do auxílio extra de R$ 2.200, direcionado aos estudantes.

Abaixo, mais detalhes sobre o que é este auxílio e como ele funciona.

Do que se trata o pagamento extra de R$ 2.200 do Bolsa Família para estudantes

O auxílio extra de R$ 2.200 trata-se de uma iniciativa do governo, visando estimular o crescimento do desempenho científico e acadêmico no país.

Ele é voltado exclusivamente para estudantes que fazem parte de uma família inscrita no Bolsa Família, e que conseguiram lugar de destaque nas competições apoiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Exemplos de competições deste tipo são:

Olimpíada Brasileira de Matemática;

Olimpíada Brasileira de Agropecuária;

Programa Nacional Olimpíadas de Química.

Os estudantes selecionados precisam obter menção honrosa ou medalha (seja ela de bronze, prata ou ouro) para se tornarem elegíveis para o auxílio extra.

Quais são as condições e como solicitar o auxílio extra

Um ponto extremamente importante em relação a este valor extra do Bolsa Família diz respeito ao fato de que os R$ 2.200 não são pagos mensalmente.

O estudante que conseguir destaque em qualquer competição do governo no ano anterior à solicitação, e for aceito no auxílio, receberá R$ 100 por mês, totalizando 12 parcelas.

Além disso, será pago, em uma única vez, R$ 1.000 para a família. Ou seja: de fato o auxílio extra para os estudantes é de R$ 2.200, mas pago de forma a contemplar o período de um ano.

Caso a família venha a se desenquadrar do Bolsa Família por algum motivo, mas continue com cadastro ativo e atualizado dentro do CadÚnico, os pagamentos das parcelas continuarão ocorrendo normalmente.

De modo geral, portanto, e explicando de forma resumida, as condições para receber este auxílio extra são:

Estar cursando o Ensino Médio ou o Ensino Fundamental;

Ser integrante de uma família que seja beneficiária do programa Bolsa Família;

Estar em situação de vulnerabilidade social (extrema pobreza ou pobreza);

Ter se destacado em competições nacionais, de âmbito acadêmico e científico.

A própria organização da competição da qual o estudante participou deve se encarregar de enviar ao Ministério responsável os dados do participante, bem como sua respectiva premiação.

É, então, feita uma análise cruzada das informações, considerando os dados existentes do CadÚnico, a fim de identificar se o estudante de fato poderá receber R$ 2.200 por meio do Bolsa Família.

