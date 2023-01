1ª vez em 50 MIL ANOS! Cometa verde chega em fevereiro

Nos últimos dias, tem se falado cada vez mais sobre o cometa verde que passa pela Terra somente a cada 50 mil anos, e que já se tornou visível em alguns lugares do mundo.

Trata-se de algo extremamente incrível para os amantes da astronomia, e mesmo quem não aprecia esta ciência não consegue negar que é um espetáculo único, a ser apreciado literalmente somente uma vez na vida, no máximo.

Mas o que, afinal, é esse cometa, e quando que nós, brasileiros, poderemos vê-lo?

Todas as respostas estão nos tópicos a seguir!

O que é o “cometa verde” sobre o qual tanto tem se falado

Batizado oficialmente de C/2022 E3 (ZTF), o cometa verde é assim chamado por que literalmente emite um brilho esverdeado, o que o torna diferente de outros corpos celestes gelados que se aproximam do nosso planeta.

Vale reforçar, inclusive, que os cometas tendem a ser muito imprevisíveis, como apontado pela própria Nasa.

Mas, por conta de seu brilho e coloração especial, o cometa verde poderá ser avistado de forma mais fácil, principalmente em locais com céu escuro e, preferencialmente, com a ajuda de um bom binóculo.

Embora ele esteja ainda mais visível agora em 2023, no que diz respeito à Terra, já algum tempo foi avistado na órbita de Júpiter, mais especificamente em março de 2022.

Como e quando será possível avistá-lo

A boa notícia, em relação à passagem do cometa verde pela Terra, diz respeito ao fato de que ele ficará visível por aproximadamente um mês.

A data de “maior aproximação” em relação ao nosso planeta será o dia 02 de fevereiro, quando este corpo celeste ficará visível no Hemisfério Sul, onde o Brasil está localizado.

Lembrando que desde a última quinta-feira, 19 de janeiro, ele já podia ser avistado em alguns pontos do Hemisfério Norte, com a ajuda de binóculos.

Ele chegou mais perto no sol no dia 12 de janeiro e, quando se aproximar de nós estará “perto” o suficiente para ser visto, a uma distância de surpreendentes 42 milhões de quilômetros, de acordo com a Planetary Society.

Mesmo que para algumas pessoas ele não passe de um borrão esverdeado, visível principalmente à noite, não deixa de ser surpreendente.

Um espetáculo raro, que merece ser valorizado

O surgimento do cometa verde no céu não será tão impactante quanto o aparecimento do 2020 NEOWISE, cometa que ficou extremamente brilhante nos céus do Hemisfério Norte em 1997.

Mas, para a Nasa, esta ainda é uma oportunidade única de nos conectarmos com um visitante tão distante, vindo do sistema solar externo.

