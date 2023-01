Revelada a LISTA de tudo o que vai BOMBAR na Netflix em 2023

Saber o que vai bombar na Netflix a cada ano (e a cada mês) é o objetivo de praticamente todos os assinantes deste serviço de streaming.

Afinal, ao fazer essa descoberta é possível se programar com antecedência em relação a onde, quando e com quem assistir a cada título que interessar. E a boa notícia é que a própria Netflix costuma divulgar listas de produções que serão inseridas no catálogo dentro de determinado período.

Ocorre, porém, que nem todos os assinantes acompanham essa divulgação nas redes sociais da empresa. E é justamente para ajudá-los que, abaixo, criamos uma lista com todos os títulos que irão bombar na Netflix este ano.

O que vai bombar na Netflix em 2023

Não importa o gênero preferido do assinante: ele sempre irá encontrar opções diversificadas e “novinhas em folha” para assistir, a exemplo dos títulos abaixo, que chegam à plataforma no decorrer dos próximos meses:

Mistério em Paris (estreia dia 31/03)

Este é um suspense no melhor estilo “policial”.

Nele, dois detetives estão trabalhando em uma investigação quando o desaparecimento de um amigo faz com que comecem a lidar, também, com um sequestro internacional.

The Mother (estreia dia 12/05)

Uma mãe assassina precisa abandonar sua filha e, anos depois, descobre que ela está correndo perigo.

É nesse contexto que esse filme repleto de adrenalina acontece, mostrando não só a relação “mãe e filha”, mas, também, a relação entre amor e vingança.

Resgate 2 (estreia dia 16/06)

Focado na ação e na aventura, esse filme se mantém fiel ao primeiro título, mostrando o desenvolvimento do mercenário que conseguiu escapar da morte. Agora, ele precisa salvar sua família, antes que um criminoso a destrua.

Heart of Stone (estreia dia 11/06)

Nesse longa, Gal Gadot interpreta uma agente de inteligência que precisa se manter infiltrada em uma organização. Seu objetivo é encontrar a solução para a perda de um recurso extremamente valioso.

Damsel (estreia dia 13/10)

Perfeito para quem ama fantasia, esse título conta a história de uma donzela que precisa escapar de uma caverna, na qual está presa com um dragão, para se livrar das garras do príncipe que a seduziu para sacrificá-la.

The Killer (estreia dia 10/11)

Um assassino em série precisa enfrentar um cliente, por conta de um erro cometido, e este é o início de uma história repleta de adrenalina. As imagens dinâmicas, de fuga, dão um toque especial à produção.

Rebel Moon (estreia dia 22/12)

Por fim, uma produção para quem quer curtir as férias de fim de ano com uma boa dose de ficção científica.

A história conta a história de um jovem que comenda um exército intergaláctico, e precisa visitar inúmeros planetas desconhecidos para conseguir novos guerreiros.

A gigante do streaming aposta em produções próprias para se destacar

Vale a pena lembrar que o que vai bombar na Netflix em 2023 inclui outros títulos além dos listados acima.

E, assim como já tem feito há algum tempo, este ano empresa também irá apostar na criação de títulos próprios, para deixar seu catálogo ainda mais rico e atrair cada vez mais assinantes em busca de conteúdos exclusivos.

