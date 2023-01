Com estes 3 signos NÃO tem 2ª chance! Traição ZERO

Uma relação amorosa deve sempre ser pautada no companheirismo e, principalmente, na sinceridade. E é justamente assim que as pessoas nascidas sob influência de alguns signos pensam.

Para outras pessoas, porém, um relacionamento pode representar somente uma aventura, por exemplo. Mas, é preciso ter cuidado: a depender do signo do companheiro ou da companheira, nem mesmo o mínimo ato de infidelidade será perdoado.

Veja, a seguir, uma relação dos signos do zodíaco que têm tolerância zero com traições.

3 signos que jamais irão perdoar um ato de infidelidade

Quando se trata de uma traição, e até mesmo de uma simples desconfiança em relação à mesma, estes signos são implacáveis, e nunca dão uma segunda chance:

1. Signo de Capricórnio

Os capricornianos (e as capricornianas, claro) são conhecidos por serem extremamente organizados e muito focados no que querem, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Logo, tendem a ser muito práticos quando percebem qualquer imaturidade por parte do parceiro.

Se está ocorrendo algo que irá comprometer o relacionamento e, principalmente, que está enganando uma pessoa deste signo, o término definitivo será inevitável. Afinal, Capricórnio preza muito pela fidelidade.

2. Signo de Peixes

Peixes faz parte da lista de signos do zodíaco que têm a benevolência como uma de suas características principais e que, de modo geral, consegue perdoar com alguma facilidade. Mas não quando se trata de uma relação amorosa!

As pessoas desse signo jamais irão encarar uma traição como algo natural de lidar, e preferem simplesmente se afastar para sempre de quem lhe causou esse dano. O que não significa, porém, que tratará essa outra pessoa como um inimigo.

É o tipo de signo que leva a sério o ditado que afirma ser melhor estar só do que mal acompanhado. Mas o problema está no fato de que os piscianos geralmente se interessam justamente por pessoas que serão problema em suas vidas.

3. Signo de Touro

Quem nasceu sob o signo de Touro tende a sofrer muito quando precisa terminar uma relação amorosa que, ao menos aparentemente, lhe deixava feliz. Mas, quando se trata de uma infidelidade, os taurinos suportam o sofrimento e vão em frente com a decisão.

Isso por que até conseguem perdoar um ou outro deslize, principalmente por serem apegados. Porém, quando se trata da quebra de confiança, o perdão se torna algo inviável para eles.

Transparência é fundamental em um relacionamento

Os signos listados acima podem ser radicais quando o assunto é não tolerar uma traição. E, de certa forma, estão certos.

Afinal, independentemente do contexto em que está uma relação amorosa, é fundamental que as duas partes sejam transparentes o tempo todo. Se algo não está do agrado, por exemplo, é preciso expor a situação e conversar para chegar a uma solução, mesmo que seja o término.

