Última chance para ter acesso aos 50% de desconto no IPVA este ano

Qualquer pessoa que possui um veículo busca formas de obter desconto no IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor) sempre que um novo ano se inicia. E isso também está ocorrendo em 2023, principalmente quando é considerado o fato de que, neste ano, este imposto está consideravelmente mais caro.

Nas redes sociais, existem até mesmo postagens bem-humoradas, dizendo que é mais fácil vender o veículo do que arcar com este pagamento. Mas, o que muitas pessoas esquecem é que existe, sim, um desconto que pode ser obtido.

Aliás: a depender do contexto, o proprietário pode recorrer não só ao desconto tradicional, mas principalmente a outro, de até 50%.

Quem tem direito ao desconto no IPVA em 2023

Embora seja muito grande o número de pessoas que querem o maior desconto possível no IPVA neste início de 2023, somente um grupo muito seleto de proprietários pode ter direito a ele.

Trata-se, especificamente, das pessoas que sejam do estado de São Paulo e que tenham escolhido comprar veículos híbridos ou elétricos.

O desconto, neste caso, serve não só como uma “ajudinha financeira”, mas também, e principalmente, como forma de incentivar cada vez mais pessoas a adquirirem carros e motos que não danifiquem em grande escala o meio ambiente, uma vez que são menos poluentes.

Vale lembrar, porém, que mesmo quem não tem acesso a um desconto tão atrativo, por ter um veículo convencional, pode aderir aos 9% de desconto oferecido pelo governo paulista, para pagamentos feitos à vista.

Veja também: Boa notícia para quem vai de BUSER! Decisão libera viagens rodoviárias

O motivo do IPVA estar mais caro este ano

O aumento do IPVA em 2023 não pegou os proprietários de veículos de surpresa, necessariamente.

Afinal, já há alguns meses falava-se sobre esse assunto, que veio à tona por conta do visível aumento no preço dos veículos usados.

Era algo totalmente previsível, na verdade: as duras consequências da pandemia do Coronavírus fizeram com que muitas montadoras diminuíssem a produção e até mesmo fechassem as portas. E, com isso, a venda dos seminovos aumentou, o que fez com que os carros desse tipo fossem mais valorizados.

A conta é simples: quanto mais caro um carro, por exemplo, mais caro será seu IPVA. E é por isso que, este ano, os brasileiros estão tendo que arcar com um valor a mais no imposto.

Como forma de facilitar o pagamento, muitos estados oferecem parcelamento. Além disso, existem diversos casos em que o veículo se torna isento, dependendo, por exemplo, do ano de fabricação ou o uso ao qual ele se destina.

É muito importante buscar informações junto ao Detran de cada estado, principalmente no que diz respeito a datas, parcelamento e isenção.

Veja também: LIBERADO! PIX parcelado em até 12 vezes no 99Pay