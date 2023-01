Você também faz ISSO? Por que colocar sal na cerveja

A cerveja é uma das bebidas favoritas dos brasileiros nos dias de hoje e sempre está presente quando o assunto é festividade. A origem etimológica dessa palavra vem do galego cervesia, que significa bebida fermentada.

Diferindo-se de outras preparações alcoólicas, a cerveja pode parecer mais fixa e menos suscetível à alterações. Mas, afinal, você sabia que é possível acrescentar um sabor a mais para essa bebida por meio de uma técnica um tanto quanto inusitada?

Conheça agora o cozumel, coquetel que mistura o sal na cerveja e outros aspectos relacionados a esse tema.

O que é o cozumel?

A ideia de acrescentar sal na bebida pode causar embrulhamento de estômago para alguns, mas, para outros, essa combinação é excelente para realçar o sabor da cerveja.

O nome da bebida que se dá por essa junção é o cozumel, conhecido também por cosmel em algumas localidades do país. Essa mistura pode ser tão agradável por alguns pois o sal tem a capacidade de esconder, de certo modo, o amargor da cerveja. Além disso, será possível tomar uma gelada com uma espuma mais densa e saborosa.

Quando acompanhado de limão, ainda, pode-se obter uma deliciosa e refrescante preparação. Mas, afinal, como é a criação do cozumel? Confira:

Ingredientes

1 lata de cerveja da sua preferência;

4 cubos de gelo;

Suco de 1 limão;

Sal à gosto.

Como fazer

Para chamar a atenção de seus amigos que forem consumir a bebida, um drink bonito é essencial: para isso, passe limão nas bordas da taça e polvilhe com sal, de modo que o topo fique com um aspecto mais agradável e diferenciado; Coloque gelo, limão e sal; Acrescente a cerveja sem encostar na borda decorada. O mais indicado é que seja uma cerveja clara, mas a escura também pode ser utilizada caso seja de preferência de quem preparar o drink.

Pronto! Com esses poucos passos é possível experimentar uma bebida econômica e diferenciada nas suas festividades.

Essa preparação é perigosa?

Apesar de parecer uma preparação diferente e incerta, acrescentar sal na cerveja não causa danos comprovados da saúde de quem consome. É claro que, nesse sentido, se atentar às quantidades relativas do tempero é essencial para seu consumo excesso, em especial para aqueles que possuem hipertensão.

Além disso, um aspecto do sal é sua propriedade de alargar o esfíncter duodenal quando misturado com a cerveja e, por isso, ser disperso de maneira mais rápida pela corrente sanguínea do indivíduo.

Isso significa dizer que essa combinação pode, sim, trazer maiores complicações para aqueles que beberem, incluindo uma ressaca mais agressiva e uma possibilidade de se alterar com a bebida alcoólica mais rapidamente.

Apesar disso, quando utilizado com moderação, uma pitadinha de sal pode não representar significativas mudanças no organismo do consumidor. Lembre-se, nesse sentido, de sempre se manter hidratado nesses momentos.

Outra funcionalidade do sal nas bebidas

Para além do acréscimo do tempero na bebida para alavancar o sabor, é possível, também, utilizar o sal de cozinha para gelar de modo mais rápido as bebidas. Assim, para aqueles que comprarem a cerveja de última hora para um evento, uma boa ideia é, após lavar as latas ou garrafas, colocar sal na superfície da bebida e acrescentar gelo.

Com esses componentes juntos em um recipiente em baixas temperaturas, será possível obter um resfriamento da cerveja mais acelerado. Após o tempo possível na geladeira, retire o sal das embalagens.