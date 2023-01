Quanto tempo falta para se APOSENTAR? Aprenda a calcular

Não é difícil encontrar brasileiros que estejam em busca de saber quanto tempo falta para se aposentar. Afinal, por mais que sejam explicadas, as mudanças relacionadas aos critérios para ter direito à aposentadoria tendem a gerar dúvidas, não sendo entendidas de forma clara.

Há, inclusive, quem brinque dizendo que irá morrer sem conseguir se aposentar, por conta de tais mudanças que, aparentemente, exigem cada vez mais idade e/ou tempo de contribuição do solicitante, desanimando qualquer cidadão cada vez mais.

Mas, será que de fato a tão sonhada aposentadoria está tão longe de ser alcançada?

A resposta para esta pergunta pode ser obtida de um jeito extremamente simples, por meio de um simulador disponibilizado pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Saber quanto tempo falta para se aposentar nunca foi tão fácil

A ferramenta de simulação disponibilizada pelo INSS, mais especificamente pelo site Meu INSS, na verdade, é a forma mais rápida de saber quanto tempo falta para se aposentar, e seu uso é extremamente simples.

É só seguir este passo a passo:

Acessar o Meu INSS, por meio dos dados de acesso do portal Gov.br;

Selecionar a opção “Do que você precisa?” e, então, digitar “simular aposentadoria”;

Conferir os dados que aparecerem, como a data de nascimento, e alterá-los (se necessário) utilizando o ícone do lápis;

Clicar em “Recalcular”.

Pronto!

Feito isso, já aparecerá na tela todas as informações a respeito de quanto tempo falta para se aposentador, seja por tempo de contribuição ou por idade.

Após analisar o que conta nesta tela, o usuário poderá imprimir um PDF com as informações em questão ou, se já estiver em tempo, poderá solicitar seu benefício clicando em “Pedir aposentadoria”.

Vale salientar, inclusive, que toda a simulação é feita com os dados que já constam no INSS, e não e uma garantia de que a aposentadoria será recebida.

Para se tornar beneficiária, a pessoa que já tem direito deve dar entrada no pedido de forma online, sem nem mesmo precisar ir até uma das agências do INSS.

O que acontece com quem já havia atingido os pré-requisitos para se aposentar em 2022

Os critérios para acesso à aposentadoria têm mudado ano após ano, por conta da Reforma da Previdência, cujas regras entraram em vigor em 2019.

Agora, em 2023, por exemplo, as mulheres precisarão aguardar até os 62 anos, caso queiram dar entrada no pedido considerando somente a idade, além de terem pelo menos 15 anos de contribuição.

É, de fato, um contexto confuso, não sendo à toa que muitas pessoas não tenham feito a solicitação ainda em 2022, mesmo tendo direito, por conta das dúvidas que tiveram.

A boa notícia, porém, é que quem atendeu aos pré-requisitos no ano passado, por conta das regras de transição, mas não deu entrada no pedido por qualquer motivo que seja, ainda pode fazê-lo, por estar enquadrado no chamado Direito Adquirido.

