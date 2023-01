Tipo sanguíneo pode estar ligado a DERRAME antes dos 60 anos de idade; entenda

Nenhum fator contribui de maneira exclusiva para a ocorrência de doenças em um ser humano. A alimentação, os hábitos do sono, a prática de atividades físicas são, entre outros, aspectos que motivam o bem-estar de um indivíduo.

Para além daquilo que podemos controlar e melhorar no dia a dia, algumas problemáticas quando o assunto é saúde podem acometer pessoas por questões genéticas.

Mas, afinal, você sabia que os tipos sanguíneos podem influenciar em condições de saúde? Nesse sentido, conheça agora um pouco mais sobre os tipos sanguíneos existentes e como essas diferenças no sangue podem acarretar em complicações futuras.

Conheça os quatro tipos sanguíneos

O sistema ABO foi descoberto em 1901 pelo médico Karl LandSteiner, que, mais tarde, recebeu o prêmio Nobel por seus feitos na medicina. Nesse sistema, é possível classificar 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Esses tipos se diferenciam a partir da presença ou ausência de substâncias nas hemácias e plasma de uma pessoa.

A partir desse conhecimento, muitas vidas foram salvas com a possibilidade de compreensão das incompatibilidades sanguíneas entre os indivíduos.

Mas, afinal, o que você sabe sobre as transfusões sanguíneas que podem ser realizadas por aqueles que precisam? Com relação a esse aspecto, alguns requisitos são exigidos para a doação, como, por exemplo:

Ter idade igual ou superior a 16 anos, com limite aos 69 anos. Caso o doador não tenha completado 18 anos, é necessário autorização do responsável do menor;

Pesar mais de 50kg;

Não ter tido contato com drogas ilícitas injetáveis;

Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses.

São muitos os fatores necessários no momento da doação, informações que podem ser observadas em plataformas oficiais de clínicas de transfusão sanguínea no seu estado.

É claro que, além de estar apto para a realização da doação, não são quaisquer pessoas que podem receber essa transferência, visto a compatibilidade entre os tipos sanguíneos. Confira a tabela e veja para quais pessoas você pode doar:

TABELA 1

Pode doar para pessoas do tipos: Pode receber doação de pessoas dos tipos: Sangue tipo A+ AB+ e A+ A+, A-, O+ e O- Sangue tipo A- A+, A-, AB+ e AB- A- e O- Sangue tipo B+ B+ e AB+ B+, B-, O+ e O- Sangue tipo B- B+, B-, AB+ e AB- B- e O- Sangue tipo AB+ AB+ A+, B+, O+, AB+, A-, B-, O- e AB- (todos) Sangue tipo AB- AB+ e AB- A-, B-, O- e AB- Sangue tipo O+ A+, B+, O+ e AB+ O+ e O- Sangue tipo O- A+, B+, O+, AB+, A-, B-, O- e AB- (todos) O-

Qual a relação entre o tipo sanguíneo e o risco de derrame precoce?

Agora que você conhece um pouco mais sobre o sistema ABO e os requisitos para uma transfusão sanguínea, é hora de relacionar o surgimento de uma doença, mais precisamente um derrame cerebral, ao tipo sanguíneo do indivíduo.

Como mencionado, fatores específicos podem, em conjunto com outros pontos, ocasionarem complicações na saúde de uma pessoa. Para além de fatores genéticos, o AVC, sigla para Acidente Vascular Cerebral, pode ser gerado por aspectos como:

Sobrepeso e obesidade;

Hipertensão;

Uso de cigarro;

Colesterol alto;

Entre outros.

Segundo resultados da pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, que foi realizada com mais de 17 mil participantes, um tipo sanguíneo pode ser mais propenso ao enfrentamento de um derrame cerebral: aquelas pessoas do tipo A possuem cerca de 16% a mais de chance de desenvolverem um AVC que aqueles dos tipos B, AB e O.

Ainda de acordo com esses estudos, o tipo sanguíneo O é o mais protegido nesse aspecto. A teoria para esses acontecimentos se relacionam com as proteínas que revestem os vasos de sangue, que caracteriza as diferenças entre os quatro tipos. O resultado da pesquisa não é definitiva e está sujeita a alterações.

