Você SEMPRE deve remover o “fiozinho preto” do camarão; entenda o porquê

Muito utilizados ao redor do mundo no preparo de comidas que refletem a presença do mar na mesa, os camarões são queridinhos por parte da população pelo seu sabor especial.

Apesar disso, é necessário destacar que muitas pessoas podem não se dar bem a partir do consumo desses crustáceos, seja por causa de alergias ou por uma limpeza inadequada do camarão.

Ao pensar nesse aspecto, não tem como não ficar com nojo quando o assunto é um mal preparo de um produto que possa conter tantos parasitas e patógenos, ao considerar sua vida livre.

Nesse sentido, confira os principais aspectos sobre esses animais marinhos e entenda melhor sobre a sua limpeza.

Características do camarão

Certamente, para os apaixonados em frutos do mar, os camarões podem constituir pratos de muito sucesso nos restaurantes. Quando bem preparados, esses crustáceos podem apresentar diversos benefícios para quem consome.

Veja, então, alguns aspectos positivos sobre os camarões:

São ricos em ômega-3;

Boa fonte de proteínas;

Importante na prevenção de doenças cardiovasculares;

Reduz o colesterol no sangue;

Presença de diversos minerais que dão suporte para o bom funcionamento do sistema imunológico, como o cálcio, iodo, potássio e zinco;

Abundância de vitaminas dos complexos B, D e E.

É claro que, para o melhor aproveitamento desses benefícios, é necessário um bom preparo desse alimento, com o uso controlado de fontes de gordura e temperos.

Apesar dessas vantagens, muitas pessoas não podem consumir comidas que sejam constituídas por esses animais. Você provavelmente já ouviu a queixa de alguém em ser alérgico ao consumo dos camarões.

Nesse sentido, não só apenas os camarões, mas também outros frutos do mar, podem ser tóxicos ao organismo de um indivíduo por apresentarem uma repulsa a uma proteína presente em alguns desses animais: a partir da percepção do corpo dessa proteína, é liberada a histamina, substância que desencadeia reações negativas para quem lida com o problema, como inflamações e dores.

Assim, para essas pessoas, o consumo desse alimento deve ser retirado de dietas e refeições a fim de gerar uma melhor qualidade de vida e bem-estar para o indivíduo.

O que é a veia preta desse crustáceo?

Podendo ser uma notícia ruim para aqueles que possuem o hábito de consumir pratos com esses animais marinhos, a veia escurecida localizada no camarão é o intestino desse crustáceo, onde são armazenados restos e fezes de alimentos.

Além de ser ruim em quesitos de higiene, não retirar essa parte do camarão pode significar um problema para quem se alimentar desses animais sem antes cozinhá-lo ou realizar algum processo de aquecimento.

Quando consumido de maneira cruz, há a possibilidade de que o intestino desses crustáceos esteja contaminado por parasitas ou seres maléficos para a saúde dos humanos.

Nesse sentido, vale ressaltar o cuidado especial que se deve ter ao consumir camarões com a caldo do limão. Isso porque, mesmo com a desnaturação da proteína em decorrência do contato com o ácido, muitos patógenos ainda não são eliminados, podendo causar grandes problemas.

Assim, é necessário sempre se atentar aos quesitos de segurança do local onde a refeição com frutos do mar é preparada, considerando que o profissional responsável pelo prato deve ter atenção ao realizar a limpeza desses frutos do mar.

No mais, é necessário destacar que a limpeza da comida, de forma geral, afeta, também, as sensações do consumidor sobre a refeição. Uma textura diferente ou um sabor amargo não seriam nada agradáveis de serem encontrados.

