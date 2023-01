Notícia fresquinha pode ALEGRAR milhões de trabalhadores

Finalmente! Quem não gosta de começar o ano com boas notícias, não é? Os trabalhadores que têm saldo no FGTS podem comemorar. Agora é possível usar o saldo retido na poupança para a realização do seu sonho! Mais de 11 milhões de brasileiros serão beneficiados com a novidade. Veja abaixo do que se trata e quem tem direito.

Trabalhadores podem ter sonho realizado

Um dos sonhos mais comuns entre os trabalhadores é acerca da casa própria. Agora é possível usar o saldo do FGTS para comprar a casa própria. Trata-se de um financiamento: mas usando o saldo contido e o saldo futuro – a fim de aumentar o poder de compra dos cidadãos brasileiros.

Com isso, trabalhadores comuns poderão ter a chance de adquirir imóveis mais caros e maiores com preços agradáveis mensalmente. Democratizando o acesso a casa própria a todos os brasileiros.

Sendo uma nova modalidade de saque – é claro que durante o processo o saldo fica bloqueado, até o débito total das parcelas referentes a compra do imóvel. Mas veja abaixo como funciona.

A modalidade é totalmente opcional

Tal como o saque-aniversário e outras modalidades. É totalmente opcional a utilização do método de saque antecipado. Visto que é imóvel deverá estar devidamente regularizado no nome do titular da conta poupança. Nos próximos meses espera-se que mais modalidades de saque sejam aprovadas e outras excluídas – bem como o reajuste no saque rescisão que está sendo comentado na Câmara.

Por se tratar de uma espécie de consignado do FGTS, as taxas de juros aplicadas são menores. Entretanto, tal como o financiamento imobiliário – o prazo de pagamento é extenso: comprometendo parte da renda por anos.

FGTS futuro

A modalidade trata-se do FGTS futuro. Podendo usar os valores que serão depositados no cálculo do valor presente – a fim de conseguir adquirir imóveis mais caros e maiores. Apenas trabalhadores que recebem até R$ 2.400 mensais poderão aderir a modalidade.

Visto que isso irá englobar um dos Programas habitacionais do Governo. Funcionando tal como um financiamento – o valor máximo das parcelas podem ser de R$ 600. Sendo possível adquirir casa, apartamento ou qualquer outro tipo de imóvel residencial.

Claro que existem vantagens e desvantagens. Caso o trabalhador seja demitido durante o pagamento das parcelas, o fundo fica retido até que o débito total seja concluído. Sendo necessário negociar as dívidas – a fim de quitá-las completamente.

Portanto, ao aderir a modalidade é ideal que o trabalhador tenha plena certeza do que está fazendo. Embora ainda não seja possível usar a modalidade, nos próximos três meses a mesma deverá ser anunciada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os últimos ajustes estão sendo feitos para disponibilizar a modalidade aos trabalhadores brasileiros.

E então, o que achou da novidade?