ECA! Fórmula para tirar manchas amarelas do vaso sanitário

A hora de faxinar os banheiros pode ser o momento mais temido pelos donos de casa. Apesar disso, essa limpeza deve ser levada em conta, visto que esse ambiente está sujeito a presença de inúmeros patógenos que podem afetar a saúde dos moradores.

Nesse sentido, como se sabe, uma limpeza eficiente do vaso sanitário, componente de destaque desse cômodo, deve possuir cuidados especiais a fim de garantir a segurança de sua família, além de, claro, contribuir para um espaço agradável. Afinal, não é nada legal se deparar com locais onde a privada possui aquelas manchas amarelas em seu interior, por exemplo.

Veja, agora, métodos de garantir a limpeza adequada da sua privada e quais os pontos de atenção na hora de manusear esse cômodo.

Cuidados necessários ao limpar o seu banheiro

Antes de mais nada, é importante destacar quais são os cuidados necessários na hora de limpar o seu banheiro. Isso porque, além da presença de microrganismos nas superfícies que podem ser de natureza patógena, alguns produtos de limpeza podem prejudicar a saúde de sua pele ao entrar em contato direto com ela.

Na verdade, é bastante comum que produtos mais fortes acabam por causar irritação, queimaduras e ferimentos, sobretudo nas mãos, que podem ser facilmente evitados a partir de um item básico.

Dessa forma, para evitar maiores problemas, é mais do que recomendado o uso de luvas domésticas que vão até o antebraço, geralmente, esses itens são vendidos nas cores amarela e verde por um preço bastante acessível no mercado.

Maneiras de remover manchas da privada

Existem alguns modos de limpar esse componente do seu banheiro sem desprender muito do seu bolso. Confira, agora, alguns métodos caseiros para a eliminação de manchas no vaso sanitário:

Vinagre branco e limão

O vinagre branco e o limão possuem propriedades importantes na ação contra manchas. Esse produto natural pode retirar depósitos de sujeira presentes na privada e contribuir para um ambiente mais limpo.

Com a solução criada a partir da junção desses elementos, utilize uma esponja com a mistura nas regiões que merecem atenção no seu banheiro.

Bórax

Conhecido também pelo nome borato de sódio, esse mineral possui aspectos preciosos quando se trata de limpeza. Isso porque o bórax possui propriedades antifúngicas e atua contra a propagação de bactérias, ponto importante ao se tratar das privadas.

O produto pode ser adquirido por um valor acessível pela Internet ou lojas especializadas.

Bicarbonato de sódio e água oxigenada

Para a criação dessa pasta, basta misturar esses dois componentes em quantidades suficientes para formar uma mistura homogênea. Ambos os itens possuem benefícios quando o objetivo é clarear uma superfície e tirar sujeiras.

A aplicação deve ser feita com luvas, visto que a água oxigenada pode causar reações negativas ao entrar em contato com a pele, e uma boa dica é se utilizar daquelas escovas não utilizadas da casa para realizar a tarefa naqueles locais mais difíceis de alcançar.

Vinagre e bicarbonato

Como pode-se perceber, esses elementos possuem bons atributos ao se tratar da limpeza profunda dos ambientes de casa. Nesse sentido, ao realizar essa mistura, será possível encontrar uma solução que retire as impurezas de uma região.

Para esse processo, é necessário esvaziar a água presente no vaso sanitário e colocar o vinagre, de modo que o item tenha contato com as manchas. Após, jogue bicarbonato de sódio nas áreas da privada e deixe agir por alguns minutos com a tampa fechada. Não se esqueça de esfregar a privada com a ferramenta adequada. Por fim, dê a descarga.

