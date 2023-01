PREPARE-SE! 5 signos terão ÓTIMAS notícias no final de semana

Receber boas notícias nunca é exagero, sobretudo com a rotina cansativa e repleta de tarefas que a sociedade contemporânea lida.

Mas você sabia que, segundo a astrologia, alguns signos entre os doze existentes no zodíaco possuem uma maior chance de receber esses bons presságios em um futuro próximo?

É claro que, nesse sentido, não dá para abrir mão de realizações e aspirações por causa dessas previsões, visto que a ação de cada um também influencia nos resultados da vida.

Veja, agora, quais pessoas podem aguardar novidades alegres nesse fim de semana que se aproxima.

Entendendo o mapa astral

O mapa astral é uma representação do céu no momento e local de seu nascimento. A partir dele, é possível estabelecer, segundo a astrologia, características e destinações prévias na vida de alguém nas mais diversas áreas.

Alguns aspectos são importantes ao se considerar o mapa astral de uma pessoa. Em primeiro lugar, são muitos os planetas que regem aspectos em uma jornada e cada um representa algo sobre o indivíduo em questão.

A exemplo disso, pode-se citar o planeta Vênus, que demonstra a maneira de amar e ser amado de cada um. Mas não só esse astro que leva destaque na leitura de um mapa astral: além do sol, lua e ascendente, é possível citar as interferências de Mercúrio, Marte, Netuno, Saturno, Urano, Júpiter e o planeta-anão Plutão.

Mas, afinal, você conhece qual seu signo solar? Esse aspecto primordial para o entendimento do mapa astral representa sua personalidade e características básicas, abrangendo o que é sentido e o que é demonstrado Para saber qual dos doze signos do zodíaco alguém pertence, basta conferir a data de aniversário:

Áries: 20 de março a 20 de abril;

Touro: 21 de abril a 20 de maio;

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho;

Câncer: 21 de junho a 21 de julho;

Leão: 22 de julho a 22 de agosto;

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro;

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro;

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro;

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro;

Capricórnio: 22 de dezembro a 21 de janeiro;

Aquário: 22 de janeiro a 18 de fevereiro;

Peixes: 19 de fevereiro a 19 de março.

O mapa astral pode ser interpretado por meio de plataformas na Internet destinadas para a divulgação de previsões para cada signo e assuntos sobre os astros.

Signos que podem contar com boas notícias

Agora que você já sabe seu signo, veja se você faz parte do grupo que possui bons presságios para esse fim de semana:

Gêmeos

Considerados ativos no aspecto social da vida, os geminianos devem priorizar preparos e cuidados na hora de conversar com pessoas influentes na sua área de serviço.

Talvez, tirar aquele projeto do papel pode ser uma boa tarefa para alavancar a confiança de aqueles que podem te ajudar no aspecto profissional.

Virgem

Conhecidos por sua seriedade e atenção, os nativos de virgem podem aguardar um fim de semana de reconhecimento dos esforços de uma liderança. Assim, muitos virginianos poderão obter maior apoio e, talvez, alcançar aumentos salariais a partir de seus bons resultados em suas ocupações.

Libra

Para aqueles pertencentes ao signo de libra, as novidades quando o assunto é reconciliar relacionamentos com pessoas do passado que não deixou sua vida de modo agradável.

A partir desse retorno de contato, será possível conhecer o outro lado e, até mesmo, retomar laços de amizade ou amor.

Leão

Os leoninos, por sua vez, poderão contar com uma elevação do lado profissional da vida. Será um ótimo momento para renegociar dívidas e, quem sabe, traçar novos planos financeiros.

Mas não saia do controle! Para que essa boa notícia não se torne um aspecto negativo em sua vida, é necessário se organizar e ter consciência de gastos e necessidade de consumo.

Câncer

Aqueles que fazem parte do signo de câncer poderão, nesse próximo fim de semana, refletir sobre planejamentos e metas no sentido de consumo pessoal. Com esse pensamento livre e fluido, será possível destacar atenção no que realmente importa para essas pessoas.

