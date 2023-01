NOVA rede social permite que TODO MUNDO seja influenciador; confira

É comum nos depararmos, no cenário vigente, com declarações sobre determinadas marcas e produtos que são amadas por seus consumidores. Essas indicações, apesar de poderem ser feitas sob a realização de uma publicidade, também podem partir de uma iniciativa de quem gosta do produto para espalhar boas dicas pelas redes.

Nesse sentido, é inegável não atribuir como grande responsável pelas vendas de um item os influencers, criadores que, como o próprio nome entrega, possuem o objetivo de atrair mais consumidores para alguma marca. Segundo pesquisas da da Statista, por volta de 40% dos brasileiros que participaram do estudo já compraram algum produto indicado por algum influenciador das redes sociais.

Pensando em expandir a possibilidade de realização de publicidades por aqueles que não possuem uma quantidade expressiva de seguidores, a BrandLovrs foi criada para que mais pessoas possam se aventurar no universo da criação de conteúdos.

Como essa plataforma funciona?

Receber indicações sinceras e de pessoas confiáveis é, muitas vezes, mais impactante que visualizar publicidades com grande engajamento mas que não parece ser uma recomendação genuína do criador.

Sabendo disso, diversas marcas estão apostando em investir naqueles influenciadores que podem ofertar um serviço que demonstre amor pelo produto ou pela causa que a empresa em questão defende.

A proposta de marketing e publicidade da nova rede é justamente aumentar as possibilidades para marcas terem espaço para divulgação de seus itens em paralelo ao surgimento de novos criadores, que, por vezes, não possuem uma base de seguidores consolidada na Internet.

Assim, a BrandLovrs é o espaço destinado para aqueles que desejam iniciar seus trabalhos virtualmente mas não sabem por onde começar, visto que, em geral, é necessário ter números favoráveis para ser contratado por alguma empresa. A partir de uma criação engajada e boas indicações, os criadores podem tirar uma renda extra pela Internet.

Por meio da concessão de benefícios e bônus exclusivos para as melhores publicidades, as empresas podem ter seus serviços divulgados pelos influenciadores. Essas recompensas podem aparecer no formato de produtos, retorno financeiro ou concessões especiais, a depender da negociação entre o fornecedor e o criador de conteúdo.

Essa proposta não demanda um grande desprendimento financeiro da marca, ao considerar que o alcance desses novos criadores pode ser significativamente menor no começo de carreira quando comparado com influenciadores experientes. Desse modo, é possível equilibrar a balança e ser uma plataforma benéfica para ambos os lados.

Além disso, pode-se ressaltar as boas expectativas para o crescimento continuo dessa plataforma a partir da quantidade de investidores interessados na ideia central dessa iniciativa. Isso porque, nos últimos 4 anos, as compras por vias digitais obtiveram um aumento superior a 50%, o que demonstra que um bom marketing na área digital está se tornando imprescindível para o sucesso de alguma marca.

Maneira de realizar o cadastro

Se tornar influenciador, como demonstrado, vem se tornando uma tarefa cada vez mais possível para a população em comum. Mas, afinal, o que fazer para entrar nesse ramo por meio da plataforma em questão?

Caso você deseje se juntar ao time dos micro criadores, é necessário se cadastrar enquanto embaixador dessa rede social por meio do link https://www.brandlovrs.com/embaixador.

Já para as empresas que desejam adentrar na rede e ter seu produto divulgado por um bom preço, é possível, por meio da página inicial do site que leva o nome BrandLovrs, conhecer melhor como funciona a troca de serviços, por meio de demonstrações que a própria plataforma concede. Para isso, basta preencher alguns dados da marca no site da BrandLovrs que forneçam mais informações sobre a empresa que queiram participar.

