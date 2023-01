Melhore as energias da sua CASA! Estas são as plantas ideais para cada SIGNO

Muitas pessoas não sabem, mas existem plantas ideais para cada signo, e que podem ser escolhidas para decorar uma casa e torná-la muito mais harmoniosa, por exemplo.

No quesito decoração, por sinal, a presença de elementos naturais se faz de grande importância, para dar mais frescor e vida para qualquer ambiente. Além disso, não se pode ignorar o fato que o contato com a natureza, ou ao menos com uma pequena parte dela, como é o caso das plantas, é extremamente benéfico apara a saúde.

A seguir está uma lista com todos os signos do horóscopo e as plantas que mais combinam com eles.

As plantas ideais para cada signo

1. A planta ideal de Áries

Os arianos são muito adeptos da praticidade e da autenticidade. E é por isso que a Alocasia é a planta que mais combina com eles: ela é moderna e não exige muitos cuidados.

2. A planta ideal de Touro

Quem nasce sob o signo de Touro costuma valorizar a estética. Logo, não é de se espantar que combine com a planta Peperômia Melancia, que é muito requintada.

3. A planta ideal de Gêmeos

Versatilidade é a palavra do signo de Gêmeos, e também da Fitônia, planta que pode ser encontrada em várias cores e vários tamanhos.

4. A planta ideal de Câncer

Toda a delicadeza que este signo tanto ama está presente na Coração Emaranhado, uma planta que literalmente tem formato de coração.

5. A planta ideal de Leão

A Begônia Maculata é uma planta que esbanja estilo, sendo a combinação perfeita para os leoninos.

6. A planta ideal de Virgem

Servindo de decoração e filtro para as energias ruins, a Zamioculca definitivamente é a planta ideal para o signo de Virgem.

7. A planta ideal de Libra

Librianos e librianas são estilosos e prezam muito pelo bom gosto. Então, nada melhor do que adquirirem uma Pink Princess que, com seus tons de rosa, deixa qualquer ambiente mais charmoso.

8. A planta ideal de Escorpião

A intensa Calathea Rubi é intensa, assim como quem é de Escorpião, e gosta do escuro. Também com tons de rosa, é um ótimo elemento de decoração.

9. A planta ideal de Sagitário

Um bom sagitariano gosta de uma aventura. E nada melhor do que dar à própria casa um toque de “selva urbana”, utilizando as Jiboias.

10. A planta ideal de Capricórnio

Os capricornianos costumam ser bem sucedidos no quesito financeiro. E isso faz com que a Pilea, considerada pelos chineses como uma planta do dinheiro, seja perfeita para eles.

11. A planta ideal de Aquário

Um signo tão inovador quanto Aquário merece uma planta à altura: e está planta é a Maranta Saturno, que tem um desenho único em suas folhas.

12. A planta ideal de Peixes

Por fim, temos Peixes, um signo que combina perfeitamente com a delicadeza do Cacto Coração que, na verdade, é uma suculenta.

Quanto mais aprender sobre a planta, melhor

É importante lembrar, porém, que não basta saber quais são as plantas ideais para cada signo.

É preciso, ainda, saber como cuidar de cada uma delas, para que vivam o maior tempo possível. Portanto, na hora de adquirir qualquer planta, não deixe de pesquisar quais cuidados deverá ter com ela.

