Ferramenta OCULTA do WhatsApp mostra com quem você mais fala

O WhatsApp é o aplicativo mensageiro mais famoso no mundo, tem mais de 2 bilhões de pessoas utilizando o aplicativo em cerca de 180 países. O app não se tornou apenas para trocas de mensagens de amigos e familiares, várias empresas aderiram o WhatsApp para divulgar o seu trabalho.

Uma questão é: o WhatsApp sempre está em constante atualização para melhorar a experiência de seus usuários e existem truques dentro da plataforma que ninguém sabe e que vão descobrindo aos poucos quando começam a fuçar. Uma delas é como vê com qual contato você mais conversa no aplicativo.

Os recursos do WhatsApp facilitam a vida de diversos brasileiros e pessoas ao redor do mundo, tanto pra lazer como para trabalho, por isso a ferramenta cresceu tanto.

Como descobrir qual o contato que eu mais converso no WhatsApp?

Antes de explicar como saber qual o contato que você mais conversa temos que afirmar que não existe uma função especialmente para isso dentro do WhastApp, é através de outra ferramenta que você consegue determinar o seu espaço de armazenamento em cada contato e, consequentemente, a conversa que estiver com compartilhamento de mais conteúdo é a pessoa que você mais conversa no aplicativo.

Ou seja, vai aparecer para você uma lista de ocupação de armazenamento com os seus contatos, e quem estiver no topo é com quem você mais compartilha. Segue esses passos para saber:

No WhatsApp na tela das conversas, clique em mais opções e depois em configurações. Após isso, seleciona a opção “armazenamento e dados” e em seguida “gerenciar armazenamento”.

Feito isso, você consegue verificar todas as suas conversas em ordem do contato que você mais compartilha para o menor, essa ferramenta no WhatsApp, apesar de você conseguir visualizar com quem mais conversa a intenção é ajudar o usuário a gerenciar o armazenamento do app e assim pode liberar esse armazenamento, se desejar.

Muitos usuários conseguem perceber também que conversa demais com determinada pessoa quando vai encaminhar algum arquivo para um contato e aparece nas sugestões o contato logo no topo, ou seja, as pessoas que estiverem nos 3 primeiros lugares foi com quem você mais trocou mensagens.

Veja também: Novo botão EXCLUSIVO do WhatsApp para quem gosta de vídeos

Função gerenciar o armazenamento

Como informado acima, o WhatsApp tem muitas funções que os usuários não sabem exatamente como usar e para o que serve, mais essa função de gerenciar o armazenamento é para que o usuário consiga saber e ter um controle do seu armazenamento para não encher e o app ficar lento, tendo essas informações o usuário também consegue liberar mais espaço.

Veja também: Como ACELERAR sua conexão de internet no celular; 6 truques