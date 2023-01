Aprenda a fazer um cartão de CPF pelo celular; é DE GRAÇA

O CPF – Cadastro de Pessoas Físicas – é o documento único para identificar cada pessoa do Brasil para quando for utilizar os serviços públicos. Hoje em dia, muitos brasileiros não tem mais o cartão de plástico do CPF e recentemente a Receita Federal mudou esse cartão.

Se você quer ter esse documento existem 2 formas para que você não precise pagar nada, ou seja. Através da internet você consegue solicitar esse CPF e de forma gratuita. Vamos te explicar no texto abaixo, confere.

Como ter o novo cartão do CPF?

Existem duas maneiras que a pessoa pode escolher: ter o CPF em formato digital ou impresso em PDF, para fazer isso é necessário baixar o aplicativo que está disponível no Play Store que se chama CPF Digital, ou se preferir fazer pelo site na internet.

Graças a internet o processo para a pessoa conseguir formalizar o documento CPF ficou mais fácil e prático, pois agora pode ser feito pelo celular. O CPF não é mais um documento em formato de cartão azul pois a Receita Federal mudou o formato pois o custo estava caro e o documento era bem fragilizado.

Passo a passo para fazer o novo CPF pela internet

Se você deseja fazer a segunda via do seu CPF é diretamente pelo site da Receita Federal, neste link: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp. Entrando no site você tem que preencher algumas informações como: o número do CPF, nome da mãe, data de nascimento e até mesmo o título de eleitor, para quem tem entre 18 a 70 anos.

Depois a pessoa deve clicar no botão enviar e digitar os caracteres de verificação. Lembrando que se você é uma pessoa que declara Imposto de Renda, o sistema automaticamente vai pedir para que você preencha o número da sua declaração mais recente, feito isso basta clicar em “gerar”.

Se desejar, você consegue imprimir o documento do CPF pelo aplicativo CPF Digital que está disponível para download tanto para Android como iOS (iPhone).

O CPF em formato de plástico não está sendo mais emitido pelo governo, o CPF impresso e CPF digital tem o mesmo valor.

Imprimir CPF sem o número

Se aconteceu da pessoa perder o CPF e não se lembrar do número, infelizmente pela internet não tem como fazer esse procedimento por questões de segurança. É indicado que a pessoa vá pessoalmente em alguma instituição que tenha o seu número cadastrado, mas para isso você precisa identificar alguns documentos que comprove que é você.

Mas também tem a opção de a pessoa procurar o número do CPF que está inserido em outros documentos, como por exemplo em: Carteira de Identidade (RG novo); CNH; Certidão de Nascimento; Carteira de identidade profissional; Carteiras funcionais e até mesmo a Carteira de Trabalho e Previdência Social.

