Recado GERAL do INSS para os idosos aposentados do Brasil

2023 chegou com novidades! Agora os aposentados e pensionistas do INSS não precisarão mais realizar a prova de vida anual – com alterações no procedimento e no benefício. Até o ano passado, era obrigatório a realização da prova de vida e podia ser realizada através do dispositivo móvel ou em uma agência da Previdência. Veja abaixo o que mudou e como realizar a prova de vida em 2023.

Mudanças INSS 2023

Como em todos os anos, o INSS teve algumas alterações. Começando com o salário dos beneficiários – que passou de R$ 1.212 para R$ 1302. Alguns benefícios do INSS possuem como base o salário mínimo, com isso, a alteração no salário afeta diretamente aos repasses mensais dos beneficiários da Previdência.

Além do teto máximo de recebimento que foi alterado em 2023! Entretanto, a principal notícia é acerca da prova de vida – procedimento realizado pelos aposentados e pensionistas do INSS para validarem seus respectivos cadastros.

Há algum tempo atrás, choveu fraudes acerca dos beneficiários – pessoas acabavam falecendo e os dependentes ficavam meses e meses recebendo o repasse – como se o titular estivesse vivo. Com isso, surgiu a prova de vida – para evitar esse tipo de problema que estava acontecendo.

Muitos beneficiários viajavam quilômetros para receber o seu benefício, e ao chegar no local, percebia que o mesmo estava suspenso por não ter ido realizar o procedimento. O que ocasionava muitos problemas e conflitos, com isso, o INSS em 2023 passou a não pedir mais a prova de vida – entretanto, o procedimento tornou-se diferente para comprovar a vitalidade do benefício.

Todas as medidas passaram a ser válidas a partir do dia 1° de janeiro de 2023 – quando o atual Governo tomou posse! Veja abaixo as mudanças na prova de vida e como acontecerá.

Prova de vida 2023

Anteriormente, era necessário ir até uma agência INSS e validar a prova de vida. Posteriormente, tornou-se possível a validação através do reconhecimento facial – usando o aplicativo Meu INSS. Como era algo feito por aplicativo, muitos não tinham acesso.

Agora a prova de vida não é obrigação dos beneficiários, mas sim, do próprio INSS. Através de dados cruzados, eles irão conseguir comprovar a vida sem ao menos pisar em uma das agências do INSS.

Além do cartão de vacinação, transações no CPF, etc. São alguns dos métodos que serão usados pela Previdência para saber se determinado beneficiário está ou não vivo. Várias são as ações que serão tomadas para saber se o mesmo encontra-se vivo.

Portanto, os últimos detalhes serão concluídos ainda neste mês. Entretanto, alguns beneficiários podem realizar o procedimento presencial – a fim de garantir que não haverá qualquer interrupção no benefício. Podendo obter informações pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central de Atendimentos 135.