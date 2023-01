O que tem de NOVO? Tecnologias mais esperadas para 2023

Sem sombra de dúvidas, este é o momento exato de olhar para o futuro e realizar previsões com base no passado e no presente! O ano de 2023 com certeza será o ano do desenvolvimento de novas tecnologias e ascensão de algumas redes sociais – como é o caso da Inteligência Artificial e TikTok! Veja neste artigo o que esperar dessas tecnologias em 2023 e quais são as previsões para os próximos meses do ano!

Tecnologias em 2023

Mais do que nunca, os governos estão apostando em tecnologias revolucionárias! Como é o caso da computação quântica – que deverá ser estudada e aplicada em casos reais! Compartilhando informações em questão segundos com dados digitais – bem como as redes clássicas, mas com uma diferença: usando qubits.

Embora seja tal como a Física Quântica, há uma promessa que o cenário venha a mudar neste ano de 2023! Com maiores investimentos nesta tecnologia: podendo ser aplicado no setor de T.I, saúde e comunicação.

Não ficando para trás, há outras promessas para o ano de 2023! Como o surgimento de novas criptomoedas e consolidação de novos NFTs.

Inteligência Artificial

Conversas reais, pinturas reais, edição de vídeo e imagens: são apenas algumas das atuações da I.A na vida dos humanos em 2023! Já é possível usar uma I.A para resolver problemas matemáticos, criar códigos de computador e muito mais! Tudo isso de modo acessível aos usuários, podendo ser usado até mesmo por leigos na área.

Plataformas como Dall-E e Midjourney explodiram em 2022! E em 2023 promete explodir mais ainda. Muitos estão na fase beta de testes, entretanto, em 2023 irão cair na real e assumir seus postos e revolucionar o setor tecnológico. Portanto, nos próximos anos conversas com robôs em websites, edição de vídeos e imagens automáticas devem ser realidade.

Há quem diga que estamos vivendo uma saturação de I.A – a grande verdade é que a tecnologia nunca para, e poderá ser aplicada em vários setores mundiais – portanto, isso se dá o porquê de tamanha preocupação e investimento no segmento.

Veja também: Comece AGORA! Cursos gratuitos para quem quer aprender tecnologia

Redes sociais

Esta geração Z está investimento todo o seu tempo em redes de vídeos curtos – como é o caso do TikTok! Espera-se que em 2023 a rede social de vídeos curtos cresçam mais ainda e multiplique o seu número de usuários ativos! Chegando ao primeiro bilhão de usuários em apenas cinco anos, levou menos de 04 anos em comparação ao Facebook para atingir a meta.

Fato este que é levado em consideração mediante as inúmeras campanhas de adesão de novos usuários – inclusive, campanhas bilionárias que distribuiu bastante dinheiro aos usuários embaixadores. Para se ter ideia do tamanho da plataforma, a ByteDance – controladora do TikTok, vale sozinha mais que Snap, Twitter, WPP, Pinterest e a Disney juntos!

Portanto, espera-se que haja um aumento nas plataformas e redes sociais de vídeos curtos – como uma aprimoração dessas ferramentas nas plataformas já existentes e consolidadas. Como é o caso do Facebook e YouTube.

E então, o que você espera disso tudo para os próximos meses?

Veja também: Tecnologias que vão FACILITAR sua vida financeira em 2023