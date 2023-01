Como ACELERAR sua conexão de internet no celular; 6 truques

Quem nunca se deparou com uma conexão lenta de internet, não é? É algo que chega a ser frustrante – até mais do que ficar offline! Às vezes, o problema sequer estar na conexão em si, mas em algumas configurações ou ajustes que estão faltando no dispositivo celular! Veja abaixo seis ações que podem ser tomadas para melhorar a conexão de internet e acabar com essa dor de cabeça de uma vez por todas.

Modo avião

Quando o modo avião é ligado, o dispositivo fica sem acesso a algumas funções do dispositivo – bem como a busca por sinal de internet. Com isso, ligar e desligar o modo avião irá reiniciar a conexão, fazendo com que ela fique ‘limpa’ novamente e dê uma melhorada em sua estabilidade.

Entenda como uma pia: às vezes é necessário secá-la para que fique limpa de impurezas. A opção é encontrada no menu de acesso rápido, sendo necessário apenas clicar no ícone duas vezes. É uma boa opção.

Reiniciar sistema

Caso a primeira sugestão não funcione, reiniciar o dispositivo irá limpar todo o cache e configurações armazenadas no dispositivo que possam estar atrapalhando a conexão com à internet. Com isso, para obter melhores resultados de conexão e velocidade: reiniciar o dispositivo é uma excelente opção.

Sendo necessário apenas pressionar o botão Power por alguns segundos, e escolher a opção Reiniciar aparelho. É simples e rápido.

Problemas com o chip

Muitas vezes é usado a conexão de dados móveis, e quando o chip não está corretamente inserido pode ocorrer interferências! No qual atrapalham diretamente a conexão com à internet ocasionando lentidão e falhas de comunicação.

Desativar e ativar os dados móveis, inserir o chip novamente, etc. São algumas ações que podem ser levadas em consideração para melhorar a conexão – fazendo com que todo o sistema seja recompensado com as melhorias de internet.

Aplicativos secundários

Outro fator que consome muito a internet são os aplicativos em segundo plano. Com isso, as pessoas acabam perdendo sinal de internet em razão de outros aplicativos estarem consumindo o sinal – fazendo com que os aplicativos primários (WhatsApp por exemplo) receba menos dados.

Navegar até a opção bateria e apps em segundo plano, e logo em seguida desativar os que não são usados – é uma boa opção para economizar os dados móveis e com isso melhorar a qualidade da internet no dispositivo.

Nada deu certo, o que fazer?

Caso nada tenha dado certo, o problema pode ser na conexão com a internet em si! Verificar o roteador, se está muito quente ou devidamente configurado é a primeira opção a ser procurada. Visto que se houver muitos dispositivos conectados na mesma rede, as chances da conexão ficar menos veloz são bem grandes.

Portanto, conferir a conexão com à rede e quantidade de usuários usando é o mais recomendado – e caso continue lento, talvez seja o momento de realizar upgrade de plano: optar por internet de fibra óptica e com uma maior quantidade de megabits.

E então, o que achou das dicas?