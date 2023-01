Comece AGORA! Cursos gratuitos para quem quer aprender tecnologia

O mercado da tecnologia é um dos que mais crescem a cada ano, por conta disso, várias empresas decidiram por intermédio de projetos, oferecer cursos gratuitos para pessoas que têm interesse em aprender mais sobre as variadas áreas da tecnologia. Tudo isso com a finalidade de fomentar ainda mais o setor nacional na área. Além disso, o aluno irá aprender como gerir pessoas, projetos e processos, para que ele se torne um profissional completo. O melhor disso tudo, é que é gratuito. Confira agora mesmo todas as oportunidades.

Formando líder na área da tecnologia

O primeiro curso da lista é da Revista Manutenção, ela anunciou que neste ano de 2023, irá oferecer uma capacitação completa e totalmente gratuita e aberta a todos. A fim de formar líderes, as aulas irão abordar os mais diversos temas, como gestão de processos, técnicas de liderança e muito mais.

A inscrição pode ser feita através do site tractian. Basta entrar nele e ir até a opção ‘intensivão pro’ e efetuar sua matrícula. Ele será 100% online, e requer que haja uma inscrição prévia do aluno, a fim de conseguir assistir às aulas. E além disso, você terá disponibilizado um certificado exclusivo.

CapacitaCoop

Outra empresa que está oferecendo cursos gratuitos e 100% online, é a CapacitaCoop. Ela disponibilizou neste período de férias, 110 cursos completos e gratuitos, para quem quiser se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho. Os cursos abrangem diversas áreas que estão em déficit no Brasil.

Os cursos estão distribuídos em várias áreas, como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Negociação e Processos Decisórios, Comunicação Assertiva, Design de Carreira, Gestão de Finanças Pessoais e muito mais. Para se inscrever, basta acessar o site capacitacoop e efetuar sua inscrição.

Também há opções presenciais

E não são apenas cursos online que estão sendo oferecidos, também há a possibilidade de fazer alguns cursos presenciais. Contudo, neste caso, é preciso passar por um processo seletivo. E quem concede a oportunidade é o Projeto Letramento Digital, que é oferecido pela FACTI em uma parceria exclusiva com a Positivo Tecnologia.

O processo de seleção já está aberto, a fim de formar ‘agentes multiplicadores do conhecimento’, isto é, pessoas que vão ensinar o que sabem para outras pessoas. As vagas são para pessoas que moram em Lodrina e Pato Branco, no Paraná.

Para que ocorra a inscrição, é preciso obedecer todos os prazos, a saber, para os cursos em Londrina, os interessados têm até o dia 31 de janeiro para se candidatar, já para os cursos em Pato Branco, o prazo é até o dia 28 de Fevereiro e pode ser feito pelo site do Letramento Digital.

