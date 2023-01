Top DICAS para fazer um currículo sedutor em 2023

Um bom currículo pode ser o passaporte de alguém para o melhor emprego que ela poderia imaginar. Isso tudo depende de vários fatores além do currículo, claro, todavia, ele já é um bom começo. Por isso, confira as melhores dicas para arrasar no currículo e tornar ele atraente aos olhos do recrutador no momento que ele estiver analisando os seus dados, por isso, é importante uma boa diagramação e organização.

O seu currículo tem que ser profissional e claro

Dedique um tempo para fazer um currículo profissional no qual todas as informações estejam bem claras para você. Afinal, antes de lermos um livro, somos atraídos pela ‘capa’. Portanto, não exagere tanto nas informações, coloque exatamente aquilo que é importante para você e para o cargo que você pretende ocupar.

Isto é, você está tentando uma vaga para professor de matemática, todavia, no currículo, coloca que já trabalhou antes em um posto de gasolina como frentista. Isso vale como experiência profissional? Sim, mas na hora de destacar que você está preparado para um cargo em questão, tente colocar cargos que sejam semelhantes ao que você almeja.

Evite colocar vários telefones, emails e números de documentos, como RG e CPF no currículo. Coloque no máximo dois telefones para contato e o seu melhor email, para evitar que a empresa entre em contato por email mas você não consiga visualizá-lo por algum motivo.

Seja claro quanto ao seu objetivo na empresa

Clareza é um dos fatores mais importantes na hora de elaborar um currículo. Ainda usando o exemplo de uma vaga para professor, vamos supor, você precisa deixar explícito ‘meu objetivo é fazer parte da grade de professores dessa escola/curso a fim de evoluir ainda mais como profissional e ajudar a empresa evoluir também’

Ou seja, um emprego é uma via de mão dupla, não ache que apenas você está ‘recebendo’ algo, não, você também está doando sua mão de obra e sem ela a empresa poderia passar por algumas dificuldades. Já que cada pessoa irá efetuar um trabalho de maneira ímpar.

E por último, jamais, em hipótese alguma, coloque informações falsas no currículo. Pois se isso for descoberto, pode prejudicar bastante você. Não coloque que sabe fazer algo se no fundo você não souber. Imagine que você colocou que sabe dirigir um carro, todavia, na hora que chega na empresa há uma espécie de teste prática, pois é, você pode perder a vaga porque faltou com a verdade.

Dito isso, chegou sua hora, de se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho e desenvolver competências que são atraentes aos recrutadores. Lembre-se: Invista em seu conhecimento, ninguém pode tirá-lo de você.

