Você está na lista? Maior benefício do governo começa nesta quarta-feira (18)

O maior benefício que pago pelo governo começa a ser pago amanhã, dia 18. O Bolsa Família deu o que falar nesses últimos meses, muita dúvida sobre como ficaria o benefício em 2023. Lembrando que o pagamento é conforme o último número do NIS.

Em 2022 o Bolsa Família era chamado de Auxílio Brasil, ordenado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que quis mudar o nome para tirar a “parentela” do Lula com o benefício, mas agora em 2023 com Lula no governo, o programa volta a ter o mesmo nome que antes: Bolsa Família.

Calendário do Bolsa Família em janeiro

Como foi informado, o pagamento ocorre com a ordem do número final do NIS, confira:

NIS número final 1: Pagamento dia 18 de janeiro

NIS número final 2: Pagamento dia 19 de janeiro

NIS número final 3: Pagamento dia 20 de janeiro

NIS número final 4: Pagamento dia 23 de janeiro

NIS número final 5: Pagamento dia 24 de janeiro

NIS número final 6: Pagamento dia 25 de janeiro

NIS número final 7: Pagamento dia 26 de janeiro

NIS número final 8: Pagamento dia 27 de janeiro

NIS número final 9: Pagamento dia 30 de janeiro

NIS número final 0: Pagamento dia 31 de janeiro

Qual será o valor do Bolsa Família?

A boa notícia é que Lula (PT) consegui deixar as parcelas do Bolsa Família no mesmo valor que foi estipulado por Bolsonaro, R$ 600. Para complementar, Lula afirmou para a imprensa que terá uma parcela adicional no valor de R$ 150 para cada criança que tem até 6 anos, porém só começará a ser pago no mês de março.

Lula também informou que sua equipe realizará um pente-fino no programa social para saber se as famílias que estão inscritas realmente estão dentro desses novos requisitos. No ano de 2022 mais de 21 milhões de famílias foram contempladas com o benefício. O governo vai tirar todas as pessoas que estão recebem o benefício em situação irregular.

Pagamento do Bolsa Família

A forma de pagamento continua da mesma maneira, o valor do benefício é depositado na conta poupança da caixa digital pelo aplicativo Caixa Tem (esse app está disponível do Play Store para Android e iOS). E para quem desejar, pode ir pessoalmente até um autoatendimento da caixa, casas lotéricas ou no banco da Caixa para pegar o pagamento, lembrando que a pessoa tem 120 dias para realizar o saque.

Veja também: ATENÇÃO! Estes são os grupos do Bolsa Família para 2023

Outras informações

Lula informou que sua equipe começará a cobrar o acompanhamento de frequeência escolar da criança que pertence a família que está cadstrada no programa como também ter a carteira de vacinação em dia. São requisitos que já começarão a ser cobrados. Tudo isso com o intuito de melhorar os números de vacinação das crianças em nosso país.

Veja também: Como sacar o Bolsa Família sem cartão? Aprenda o passo a passo