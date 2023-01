Benefício exclusivo do Caixa Tem libera R$ 1.000 ainda HOJE

Começo do ano chegou e com ele infelizmente acaba vindo muitas dívidas, IPTU, IPVA, ou seja, um dinheiro extra neste período iria cair muito bem. Pensando nisso, a Caixa Econômica está liberando um benefício de até R$ 1.000 hoje mesmo, para pessoas físicas. Todavia, se você for um microempreendedor, também há como conseguir uma ajuda financeira da Caixa. Veja como solicitar o benefício e quais os prazos e condições para ter direito ao valor em questão.

Microcrédito da Caixa Econômica Federal

O microcrédito é dedicado principalmente para as pessoas que já têm um negócio ou precisam de um dinheiro a mais a fim de investir em algum projeto pessoal. E pensando neste grupo de pessoas, a Caixa lançou o SIM Digital, que é um programa que simplifica a liberação de crédito para empreendedores.

Em síntese, o microcrédito em questão foi liberado tanto para pessoas físicas quanto para microempreendedores. Mas claro, as condições de pagamento são diferentes e os juros também. E os valores são retirados do FGTS por intermédio do Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa.

Microempreendedor

Caso você seja um microempreendedor, o valor que terá disponível será de até R$ 3.000 e os juros são de apenas 1,99% ao mês. O prazo máximo para quitar o débito são de dois anos. Lembrando que o faturamento máximo da empresa tem que ser de até R$ 360 mil/ano e ela deve ter o CNPJ ativo há 12 meses, no mínimo.

Pessoas físicas

Já para pessoas físicas, o valor é menor, é de apenas R$ 1.000 e os juros é de 1,95% ao mês, ao passo que o prazo para pagamento continua sendo o mesmo, de dois anos para pagar. Lembrando que negativados podem pedir o crédito, todavia, as dívidas não podem ultrapassar o teto de R$ 3.000.

Confira como é possível solicitar os valores

Para as pessoas físicas, o processo para solicitar o empréstimo é bem simples, basta que ela baixe o aplicativo do Caixa Tem, efetue login e siga alguns passos. Primeiro, é preciso que clique na opção de empréstimo, feito isso, uma breve análise será feita, caso seu perfil esteja dentro dos conformes, o empréstimo será liberado rapidamente. Vale lembrar que os dados precisam estar atualizados.

Já para os microempreendedores, o crédito em questão só pode ser disponibilizado caso o titular vá presencialmente até uma agência da Caixa efetuar a solicitação em questão. Embora precise ir lá, o processo ainda é bem simples e pouco burocrático.

Lembrando que toda a linha de crédito é voltada para quem deseja investir em seus negócios. Se porventura o usuário colocar que deseja o crédito por outros motivos, o aplicativo irá direcionar ele para outra modalidade de empréstimo.

