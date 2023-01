Cadastro Único: como conseguir CELULAR e chip GRÁTIS do governo?

A lista de benefícios do governo federal e também dos governos municipais e estaduais é extensa, sendo que muitos dos auxílios podem até ser desconhecidos da população. Um deles é o Internet Brasil, por exemplo, que vem com a proposta de oferecer celular e chip de graça para a população. O que você precisa fazer? A principal condição é estar no Cadastro Único.

Quem tem Cadastro Único pode conseguir celular de graça?

Primeiramente, entenda que o Cadastro Único é também conhecido como CadÚnico e se trata de uma base de dados para que o governo identifique a população de baixa renda e que está sob algum tipo de vulnerabilidade social.

A inscrição no Cadastro Único concede o acesso a vários benefícios, dentre eles o Bolsa Família, o Vale-Gás, o BPC, entre dezenas de outros.

Um dos programas que também está na lista daqueles que podem ser oferecidos para a população é o Internet Brasil, criado ainda em 2022. O objetivo é realizar um amplo processo de inclusão social no Brasil, direcionado para estudantes e agentes de educação do país inteiro.

O que é e como participar do Internet Brasil?

Uma das propostas incluídas dentro do Internet Brasil é a de oferecer celular e chip gratuito para os estudantes de baixa renda, com possibilidade de ampliar o acesso para professores e agentes de ensino.

A necessidade se concentra no mundo digital e globalizado, no qual o acesso à internet se faz cada dia mais necessário para o desenvolvimento das pessoas e também para o estudo. A pandemia foi prova disso, pois diante da emergência em saúde, milhões de estudantes foram obrigados a se ausentar das salas de aula e acompanhar as lições de casa, pela internet.

Embora a proposta seja boa, a verdade é que o programa ficou meses estagnado aguardando a sanção do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só no final de 2022, cerca de 700 mil estudantes receberão os chips com créditos para acessar a internet.

O objetivo do programa, no entanto, é o de garantir os dispositivos tecnológicos para as famílias inscritas no Cadastro Único do governo.

Como se cadastrar para ter acesso ao benefício?

Atualmente, segundo dados atualizados no dia 13 de janeiro de 2023, pelo novo governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT), o Internet Brasil contempla apenas 6 cidades do Brasil:

Caicó (RN); Mossoró (RN); Caruaru (PE); Petrolina (PE); Campina Grande (PB); Juazeiro (BA).

Conforme os dados atuais, a ideia é fazer a expansão gradativa do programa ao longo dos próximos meses. A previsão, no entanto, é a de entrega de chips com acesso à internet para a população inscrita no Cadastro Único.

Para se cadastrar é necessário procurar um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e levar os documentos de identificação da família, incluindo os dos menores de idade que podem ter acesso ao produto.