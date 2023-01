CNH sem gastar NADA! Veja como fazer a solicitação

Muitos estão comentando sobre a CHN sem gastar nada, ou seja, sem tirar um real do bolso, e sim, é verdade! Se você deseja neste ano de 2023 tirar sua Carteira de Habilitação saiba que tem alguns recursos que podem te ajudar nesse processo.

No programa da CNH de graça pelo governo, tem vários estados que já aderiram esse procedimento, mas não são todos que permitem que o cidadão tenha chance de tirar a CNH de graça tanto na categoria A (que é para moto) tanto para a categoria B (para carros).

É válido destacar que não é qualquer pessoa que pode tirar a CNH de graça, é preciso que a pessoa esteja dentro de alguns requisitos do programa, ou seja, é preciso primeiro consultar o Detran da sua região para verificar se o seu estado aderiu esse programa, se sim, basta apenas se informar sobre o processo.

Valor para tirar a carta de motorista em 2023

A previsão dos valores para tirar a carta de motorista neste ano de 2023 já começou a assustar os brasileiros, a intenção é que esse valor só venha a aumentar. Segundo informações do Centro de Formação de Condutores do Brasil, compartilhou que a média nacional o preço está chegando em R$ 2.300, e se a pessoa deseja tirar a CNH em duas categorias esse valor pode chegar a dobrar, pois diversos brasileiros tem costume de tirar a categoria A e B.

Nesse preço está incluso as aulas teóricas como também as aulas práticas, os exames médicos e psicotécnico, aplicação de provas e a emissão do documento. Lembrando que nenhum Detran do brasil tem a obrigação de oferecer a CNH de graça, mas alguns estados decidiram adotar o programa.

Hoje em dia para quem tem CNH ajuda em tudo na vida, até mesmo em conseguir um emprego. Atualmente em nosso país existem 1,5 milhão de motoristas de aplicativo, segundo dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Quais são os pré-requisitos?

Para o cidadão ter dinheiro a CNH Social de graça é preciso que se a pessoa estiver estudando, tem que ser em escola pública, estar desempregado há mais de um ano, precisa ter o cadastro no CadÚnico, ser maior de idade, a renda da família deve ser de até três salários mínimos.

Para fazer a inscrição no CadÚnico, a pessoa pode ir no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – lá eles vão te passar todas as etapas do cadastro no CadÚnico e não precisa pagar nada por isso.

