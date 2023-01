Passo a passo para bloquear usuários dentro do TikTok

Quem não conhece o Tik Tok hoje em dia, não é mesmo? É uma ferramenta na mídia social que está em constante crescimento, por mais que o app seja muito famoso, muitos brasileiros ainda tem algumas dúvidas, como por exemplo, como bloquear um usuário no app.

O TikTok é uma plataforma de criação de vídeos, mas o seu uso também engloba o compartilhamento desses vídeos, nem todos os usuários criam vídeos, alguns gostam apenas de assistir o conteúdo e compartilhar com seus amigos e familiares. Por serem vídeos pequenos e atraentes, cada vez chama mais atenção.

Bloquear usuários dentro do TikTok

A plataforma do usuário já tem milhões de pessoas e a partir do momento que você decide bloquear um usuário no app ele não conseguirá ter mais acesso da sua conta nem curtir ou assistir seus vídeos e nem mensagens.

O que ninguém sabe é que dentro da plataforma do TikTok a pessoa consegue bloquear um usuário individualmente ou em massa, mas como é isso? É isso mesmo que você leu e vamos te ensinar a como fazer seguindo o passo a passo. Lembrando que todo esse processo pode ser revertido, ou seja, se você bloqueou alguém e depois deseja desbloquear também tem como.

Passo a passo

O passo a passo que vamos abaixo é como bloquear no TikTok apenas um usuário, confira:

1 passo – Entre no TikTok

2 passo- Vá para o perfil do usuário que deseja bloquear

3 passo – Após isso, clique nos 3 pontinhos na tela

4 passo – Clique na opção “bloquear”

5 passo – Depois clique novamente em “bloquear” para confirmar.

Pronto, seguindo esses passos você consegue bloquear o usuário individualmente. Agora vamos te ensinar no passo a passo abaixo como bloquear mais do que um usuário dentro da plataforma, confira:

1 passo – Entre no TikTok

2 passo – Vá no seu perfil e escolha um vídeo que você já publicou

3 passo – Clique na opção “editar”

4 passo – Seleciona todos os comentários da pessoa que você quer bloquear

5 passo – Clique em “Mais”

6 passo – Depois clique em “Bloquear contas”.

Como faço para desbloquear um usuário no TikTok?

Se você já bloqueou alguém mais se arrependeu saiba que tem como reverter essa situação, siga esses passos:

1 passo – Entre no TikTok

2 passo – Entra no perfil da pessoa que você bloqueou

3 passo – Abaixo das informações do perfil da pessoa vai quer a opção “desbloquear”, clique nela

4 passo – Clique novamente em desbloquear para confirmar

Pronto, você desbloqueou o usuário, assim ele poderá ter acesso novamente ao seu perfil, seus vídeos e até mesmo te enviar mensagens.

