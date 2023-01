Pagamento atrasado! Estes aposentados recebem ANTES em 2023

Os aposentados do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – estão com os pagamentos atrasados, neste caso o CFJ – Conselho da Justiça Federal – afirmou que liberou mais de R$ 1.5 bilhão para realizarem esses pagamentos. Esse valor se refere nas requisições de pequeno valor no mês de agosto. Foi informado também que o valor desses atrasados pode chegar até 60 salários mínimos, que equivale ao valor de R$ 78,2 mil.

São mais de 80 mil processos e ao total são 100 mil beneficiários contemplados, tudo sobre matérias previdenciárias ou até mesmo assistenciais, revisões de aposentadorias, pensão, auxílio-doença, entre outros. Como citado acima, o CJF deu o recurso aos Tribunais Regionais Federais – que fizeram o depósito para começar a seguir os cronogramas.

Como saber se vou receber?

Se você deseja saber se está na lista para recebimento e até mesmo a data, é necessário que o aposentado fique de olho nas notícias e no cronograma de liberação em cada região. Você pode fazer essa consulta pelo portal do Tribunal que tem o controle pela sua jurisdição.

Um exemplo: O Tribunal Regional Federal da 1 região que tem jurisdição no Distrito Federal, no Goiás e em mais outras 12 unidades federativas recebeu R$ 784 milhões de RPVs, que foi destinado a 40 mil beneficiários.

Já o Tribunal Regional Federal da 3 regiãoque tem jurisdição em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, chegou a receber R$ 310 milhões, e esse valor é para pagar cerca de 8 mil processos para 10 mil pessoas.

Pagamentos Atrasados

Esse atraso nos pagamentos dos aposentados foi causado pelos métodos utilizados em cada etapa do processo, e sempre quando não tinha possibilidade de recursos do advogado responsável ou até mesmo pelo governo, ele era finalizado. É importante destacar também que as requisições de pequeno valor são pagas todo mês.

Já em casos de acontecer que o atraso esteja mais de 60 salários mínimos, nada mais se trata de uma requisição de pagamento de precatório, e quando isso acontece o beneficiário precisa aguardar porque o prazo para esse pagamento ser feito é em até 2 anos, liberado somente após a decisão do juiz.

Já para aqueles que desejam ter a informação em relação ao dia em que as contas serão liberadas para o saque, pode consultar no portal Tribunal responsável pela sua região.

TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 784.279.141,52

Portal: https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm.



TRF da 2ª Região (RJ e ES)

Geral: R$ 141.009.835,72

Portal: https://www10.trf2.jus.br/portal/.

TRF da 3ª Região (SP e MS)

Geral: R$ 310.207.611,76

Portal: https://www.trf3.jus.br/.

TRF da 4ª Região (RS, PR e SC)

Geral: R$ 427.110.814,98

Portal: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=principal&.

TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 312.652.385,87

Portal: https://www.trf5.jus.br/.

