Ele é o lugar mais IMUNDO da sua COZINHA! Não é o chão, nem a pia

Ninguém costuma pensar muito sobre qual seria o lugar mais imundo de uma cozinha: é comum que a limpeza seja feita “de forma geral”, considerando principalmente o chão, os armários, a pia e outras superfícies de fácil acesso.

Aliás: o chão e a pia tendem a receber maior atenção, principalmente esta última, que recebe restos de alimentos com frequência, por exemplo.

Mas ela está longe de ser o lugar mais sujo deste cômodo. O título oficial, nesta categoria, vai para um item que certamente não passa pela cabeça de nenhuma pessoa adepta de uma higiene impecável.

Descubra qual é este item no tópico abaixo: você irá se surpreender!

Ninguém espera que este seja o lugar mais imundo de uma cozinha

Além da pia, o chão de uma cozinha também costuma receber alimentos, que caem nele sem querer.

Além disso, é por ele que passam pés com calçados que antes estavam na rua, e até mesmo patas de animais, por exemplo. Mas, para a surpresa de muitas pessoas, este definitivamente não é o lugar mais imundo deste cômodo que, em muitos casos, é o mais movimentado da casa.

O título de lugar mais sujo vai para um item inofensivo, mas que pode acumular muitas bactérias, pelo simples fato de que é usado com muita frequência, e lavado pouquíssimas vezes. Nem mesmo as mãos costuma ser higienizadas entre um uso e outro deste objeto.

Trata-se do porta-tempero (ou porta-condimentos) e seus respectivos potinhos: eles são utilizados em todo o processo de preparo de uma refeição, do começo ao fim, mas não necessariamente entram em todas as faxinas realizadas na cozinha.

E isso, obviamente, faz com que muita sujeira seja acumulada, mesmo que não seja possível notá-la a olho nu.

Como se chegou a esta conclusão

Para muitas pessoas, a notícia de que os recipientes de tempero são o lugar mais imundo de uma cozinha pode não fazer sentido.

Mas esta informação tem embasamento científico, por meio dos estudos realizados pela Universidade Rutgers e pela Universidade do Estado da Carolina do Norte, ambas nos Estados Unidos.

Mais de 300 voluntários participaram do experimento proposto, no qual os cientistas pediram que todos cozinhassem uma mesma refeição e, ainda, preparassem uma salada.

A ideia era, ao fim de todo o processo, identificar quais foram os lugares da cozinha improvisada que apresentavam maior concentração de um microrganismo chamado de bactéria MS2, que é inofensiva para a saúde humana.

E o resultado não poderia ser mais surpreendente: enquanto boa parte das superfícies estava com no máximo 20% de contaminação, o porta-tempero e seus potinhos estavam na faixa de 48%. Ou seja: quase todos eles estavam contaminados pela MS2.

Como informado, esta bactéria não oferece risco à saúde. Porém, o estudo tem como objetivo alertar sobre a importância de limpar devidamente literalmente todos os locais da cozinha.

Afinal, “na vida real” são muitos os tipos de bactéria que podem estar mais perto do que imaginamos.

