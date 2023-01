Mega-Sena vai a R$ 42 milhões; veja as datas dos sorteios e como jogar

O sorteio mais famoso do Brasil acumulou novamente, no último sábado (14) o sorteio 2.555 da Mega-Sena aconteceu em São Paulo e nenhuma pessoa acertou as seis dezenas, com isso, o prêmio acumulou mais uma vez, e o próximo sorteio será feito hoje (18) às 20h00.

São milhares de pessoas jogando querendo se tornar o próximo milionário. Quer saber como faz para participar e qual o valor que está o prêmio? Fique conosco que vamos te explicar.

Prêmio da Mega-Sena

No sábado dia 14, o último concurso sorteou as dezenas: 03/20/45/52/53/58.

Neste sorteio, 58 pessoas ao redor do Brasil conseguiram acertar a quina e cada um recebeu uma quantia de R$ 65.428, 6. Já na quadra, cerca de 4.595 pessoas acertaram e receberam o prêmio no valor de R$ 1.179,81.

Hoje, quarta-feira dia 18 às 20h00 irá acontecer um novo sorteio e o prêmio está acumulado no valor de R$ 42 milhões esperando pelo ganhador. Lembrando que para levar esse bolo de dinheiro é necessário acertar os seis números. Já foi compartilhado que o evento do sorteio da Mega-Sena vai acontecer no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo, e quem quiser acompanhar o sorteio através da internet, pode vê pelo canal do YouTube da Caixa Econômica.

Como faço para jogar?

Se você tem desejo de jogar e concorrer a sorte, saiba que pode jogar de 6 a quinze números, basta ir em uma lotérica mais próxima, comprar o voucher da Mega-Sena. Mas se você não tem tempo pode fazer também pela internet a aposta através do aplicativo Loterias Caixa, que está disponível no PlayStore, ou através do site da Caixa Econômica.

Como o sorteio acontece hoje às 20h00, quem quiser participar tem que fazer o jogo até às 19h00. Lembrando que as apostas mais simples pela lotérica é no valor de R$ 4,50, mas se caso o apostador quiser fazer mais jogos ele tem opção.

E no sorteio funciona desta maneira: quem acerta 4 números recebe o valor referente à quadra, já os apostadores que acertam 5 números recebem referente à quina e já para quem acerta os 6 números é o ganhador milionário da Mega-Sena, e se houver de acontecer novamente de ninguém acertar o prêmio irá acumular.

Quais as chances de ganhar?

Bom, primeiramente a probabilidade de a pessoa ganhar vai depender de quantas dezenas a pessoa jogou e também o tipo de aposta que ele fez. Segundo informações disponibilizadas pela Caixa, quem faz a aposta simples (6 dezenas) tem 1 chance em 50.063.860.

Já o apostador que joga as 15 dezenas, e tem um investimento de ao menos R$ 22 mil, tem 5 mil vezes mais chances de ganhar o prêmio.

