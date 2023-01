Pare de GASTAR no mercado! Aprenda a fazer produtos de limpeza em casa

Um ambiente limpo e com bom cheiro é essencial para o bem-estar familiar, visto a harmonia do local. Afinal, ninguém gosta de uma casa bagunçada, não é?!

Quando o assunto é a compra de produtos relacionados à limpeza do ambiente doméstico, o bolso do consumidor pode ser impactado pelos altos preços desses itens no mercado.

A economia de dinheiro em momentos oportunos pode ser um ótimo caminho para manter as finanças da família atualizadas, e, pensando nesse gasto, confira opções de itens de limpeza que podem ser preparados em casa sem grandes dificuldades.

Produtos de limpeza caseiros

Realizar a faxina na casa deve ser uma tarefa frequente no ambiente caseiro, o que indica que é necessário a obtenção de uma grande quantidade de produtos para manter a casa organizada.

Veja, agora, modos de produção desses itens de lavanderia:

Limpa vidros

Manter os vidros das janelas limpos pode não ser uma tarefa fácil. Nesse sentido, essa dica pode te auxiliar nos momentos de necessidade.

Para a criação desse produto caseiro, é preciso:

Dois copos de água;

1 colher de álcool;

1 colher de vinagre

Na hora de realizar o preparo, misture os itens mencionados e armazene em um borrifador, que pode ser encontrado em lojas de diferentes ramos.

Sabão líquido

É possível criar, aí na sua casa, um produto de lavanderia que vai trazer um bom cheiro para as roupas e ainda vai contribuir para um ambiente mais sustentável. Confira o que é necessário:

2L de água;

1 sabão em barra ralado;

Óleo de rícino

1 colher de açúcar.

A partir da mistura, ferva os componentes. Após seu resfriamento, armazene esse item de limpeza em um recipiente adequado.

Desentupidor

Essencial em momentos urgentes de entupimento da pia, um desentupidor feito a partir de bicabornato de sódio e vinagre pode ser a solução para a desobstrução dos canos de pequeno porte.

Para sua produção, como mencionado, são necessárias 2 colheres de bicarbonato e 4 de vinagre. A partir disso, insira a solução no ambiente desejado e repita o processo caso necessário.

Desinfetante

Um desinfetante é o maior aliado dos donos de casa contra microrganismos indesejados nas superfícies dos mais diversos móveis.

1L de água;

15ml de vinagre branco;

15ml de água oxigenada 10V;

10 gotas de detergente.

Realize a mistura dos itens para seu preparo e aplique o produto formado nos locais de interesse. Para um cheiro mais agradável, é indicado o uso de um detergente com uma fragrância de sua preferência.

Tira manchas

Utilizado para retirar sujeiras indesejadas nas roupas e peças de cama, um tira manchas caseiro pode ser feito de maneira simples, a partir do uso de:

800ml de água;

200ml de álcool;

Uma tampa de medida de algum amaciante ou fragrância.

Após a mistura desses componentes, insira a solução em um borrifador e aplique quando visualizar uma mancha em seu vestuário.

Cuidados necessários ao manusear produtos químicos

Após os pontos listados, é preciso destacar que o cuidado na hora de lidar com esses produtos é essencial. Naqueles itens possivelmente mais agressivos para a saúde, o uso de máscara e luvas pode ser essencial contra o acontecimento de acidentes domésticos.

Além disso, não invente novos planos: a mistura de produtos químicos pode ser maléfica e sua intoxicação pode levar o indivíduo a casos mais sérios de saúde.

Caso possua alguma alergia ou problema respiratório, é de grande importância a consulta regular com médicos da área para um auxílio mais eficaz de como lidar com essas situações no cotidiano.

