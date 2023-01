Comida contra inflamação! Veja 5 ALIMENTOS poderosos

É evidente que uma alimentação balanceada e bons hábitos são essenciais para a manutenção do funcionamento adequado do corpo.

Nesse sentido, frutas, legumes e verduras são ótimos aliados quando o assunto é a busca de uma vida mais saudável e, nada como a chegada de um novo ano para colocar em prática esses novos objetivos, visando terminar 2023 com uma rotina de qualidade.

Nos dias de hoje, é recorrente escutar a palavra anti-inflamatório e alimentos que são ricos dessa propriedade. Mas, afinal, você sabe o que eles são e como seu consumo nas refeições diárias pode auxiliar no processo contra a inflamação do organismo?

Confira a seguir esses e outros aspectos.

O que são anti-inflamatórios?

Muitas são as vantagens da presença de uma dieta recheada de alimentos naturais com compostos anti-inflamatórios, sendo visto como essencial para a manutenção da saúde e muito recomendado por especialistas da área da nutrição.

Conceitualmente, os anti-inflamatórios são substâncias capazes de combater infecções nos tecidos do corpo humano e amenizar sintomas causados por essas reações, apresentando, então, função analgésica.

Os efeitos do consumo de alimentos naturais ricos nessas substâncias podem ser visualizadas a longo prazo, a partir da prevenção de doenças e o desencadeamento de outros problemas no organismo.

É importante destacar que as causas de inflamação de diversas partes do corpo pode não ser resultado de um único fator, mas sim de um acúmulo de hábitos no cotidiano. Essa reação pode ser causada por fatores físicos ou contato com situações degradantes, por exemplo.

Lista de alimentos anti-inflamatórios

Essa propriedade pode ser encontrada também em medicações e outros recursos produzidos pelo ser humano, porém, é possível recorrer a esse aspecto sem gastar muito e de maneira natural.

Pensando nisso, confira alguns alimentos de fácil aquisição e que podem te auxiliar no processo de desinflamação:

Gengibre

Podendo ser utilizado em chás e sucos naturais, o gengibre é uma herbácea que apresenta diversos pontos positivos na saúde, incluindo o poder anti-inflamatório.

A partir da ação de seus bioativos, o gengibre possui a capacidade de combater microrganismos maléficos para o bem-estar do corpo que podem causar uma série de reações negativas.

Couve

A couve possui ótimos recursos contra a inflamação e auxilia na cicatrização do corpo, fortalecendo o sistema imunológico.

Destaca-se, nesse sentido, o potencial de regulação do intestino também é um aspecto importante dessa verdura: com o bom funcionamento das vias intestinais, processos inflamatórios podem ser amenizados.

Frutas vermelhas

Perfeitas para o preparo de muitas sobremesas, as frutas vermelhas possuem benefícios que ultrapassam seu sabor: seu consumo pode prevenir o aparecimento de doenças crônicas e é um fortalecedor do sistema imunológico.

Frutas como morangos, framboesas e cerejas auxiliam na cicatrização e protegem as células dos tecidos.

Chocolate amargo

Essa é uma boa notícia para os chocólatras: o consumo de chocolate amargo ou cacau é uma opção excelente para saciar aquele desejo por doces que aparecem ao decorrer da semana e, quando utilizado de maneira balanceada, pode auxiliar em processos contra a inflamação.

Além disso, são bons aliados quando o objetivo é um envelhecimento saudável.

Cogumelo

O cogumelo próprio para consumo humano possui propriedades de combater possíveis infecções do corpo.

Esse alimento possui o selênio, antioxidante que atua na formação de células e tecidos do corpo.

Ricos em fibras e proteínas, muitas são as possíveis opções de receitas para esses fungos, como o preparo de refogados ou atuando como acompanhamento de massas.

