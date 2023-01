Sendo considerada uma das maiores redes sociais do mundo, o WhatsApp chegou para os brasileiros em 2009, mesmo ano que foi lançado nos Estados Unidos, seu país de origem.

Inicialmente, o app servia basicamente como uma plataforma apenas para troca de mensagens de texto. No entanto, atualizações e liberação de novos recursos contribuíram para melhorar a experiência do usuário e, dessa forma, atrair cada vez mais pessoas nesse mundo conectado.

Mas, afinal, você sabe quais são os motivos que fizeram o WhatsApp ser tão utilizado por todas as faixas etárias no Brasil? Veja quais são os recursos mais recentes dessa rede de mensagens e saiba como usá-los.

WhatsApp no Brasil

Como mencionado acima, essa rede social já foi lançada há quase quinze anos. Contudo, por aqui, a plataforma fez muito mais sucesso, e isso tudo pode ser explicado por um motivo em especial: a cobrança do SMS.

Acontece que, nos Estados Unidos, o Serviço de Mensagens Curtas sempre foi gratuito, e, por isso, a chegada de um aplicativo com as mesmas funções não fazia forte apelo. Por outro lado, na nação verde-amarela, o serviço é até hoje tarifado e recebe pouca atenção.

Dessa forma, milhões de pessoas foram atraídas por sua utilidade e pela sua facilidade. Foi a partir desse cenário que o Brasil se tornou o segundo maior público do WhatsApp, estando somente atrás da Índia, país com mais de 1 bilhão de habitantes.

Atualizações

Como sabemos, no cenário vigente, o aplicativo não é utilizado somente para trocas de mensagens de texto. Isso porque diversos recursos e ferramentas são constantemente lançados na tentativa de melhorar ainda mais a experiência do usuário.

Sendo assim, veja quais são as principais e últimas atualizações lançadas pela empresa do multibilionário Mark Zuckerberg.

Nova função para bloquear

Em primeiro lugar, a nova função de bloquear, lançada recentemente no aplicativo, vem chamando bastante atenção dos usuários. Esse recurso consiste na opção de bloquear um contato por meio das notificações.

Dessa forma, para utilizar essa ferramenta sem abrir o aplicativo, basta clicar na opção “bloquear” nas notificações, que, com a nova atualização, ficará ao lado das possibilidades de resposta e silenciamento.

Reações nas mensagens

Agora, é possível reagir diretamente às mensagens recebidas. Ao apertar e segurar uma caixa de texto, o usuário irá se deparar com uma série de emojis, os já conhecidos entre os que usam WhatsApp, e poderão escolher o que melhor representa sua resposta em casa situação.

Criação de avatar

Os avatares já fazem parte do universo Meta. É possível, através desse recurso, criar representações do usuário com suas características próprias, a fim de uma maior conexão entre pessoas.

Para criar um avatar personalizado, basta clicar nos três pontinhos que aparecem no canto superior direito e ir para as configurações. Lá, será possível visualizar a opção “avatar”, que criará a representação de acordo com as escolhas de quem produz.

Conversa com o próprio contato

São poucos os que nunca criaram um grupo em que o único participante é o seu único contato, a fim de enviar recados e lembretes importantes para serem visualizados mais tarde.

Pensando nisso, o WhatsApp lançou recentemente uma ferramenta que permite abrir uma conversa com seu próprio contato, a fim de enviar mensagens de texto particulares.

Em geral, o número de contato do próprio indivíduo aparecerá juntamente aos outros colegas do aplicativo, e o envio de mensagens ocorre da mesma maneira para essas situações.

