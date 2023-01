A mensagem foi apagada e você ficou curioso? Aprenda a recuperar

O WhatsApp é uma das redes sociais mais conhecidas no mundo, com grande sucesso no Brasil por sua possibilidade gratuita de enviar e receber mensagens pela plataforma.

Lançada há um pouco mais de dez anos, atualmente já é quase impossível o aplicativo pensar o cotidiano do brasileiro sem o uso do aplicativo para áreas pessoais e de trabalho.

O problema é que, as vezes, é comum que o usuário se depare com dificuldades na hora de usufruir dos recursos do app. Entre esses problemas, pode-se destacar o momento de apagar uma mensagem ou de curiosidade ou quando o responsável por deletar o texto te deixa em uma curiosidade sobre o assunto da mensagem.

Pensando nisso, confira o que fazer quando uma mensagem é apagada não intencionalmente e se existe recurso disponível, atualmente, para recuperar textos apagados de outros usuários.

O que fazer quando apago uma mensagem sem querer?

Para aqueles que já mandaram mensagens e se arrependeram depois, o WhatsApp conta, atualmente, com recursos que possibilitam reverter esse momento. A função que permite a exclusão de mensagens para todos, seja em grupos ou conversas privadas, pode ser recorrida até cerca de dois dias após o envio e evitar constrangimentos.

Para além dessa situação, que atire a primeira pedra quem nunca apagou uma mensagem sem querer pelo seu próprio dispositivo. Pior ainda, quando, ao objetivar clicar na opção “apagar para todos”, o dedo mira na direção que retira a caixa de texto apenas para você mesmo.

Nessas situações, é importante não se desesperar porque o WhatsApp disponibiliza uma ferramenta que possibilita que você recupere aquilo que foi apagado.

Para isso, é muito simples: basta, no instante que a mensagem for deletada, clicar na opção “desfazer” que aparecerá no canto inferior do seu aparelho ao lado da confirmação da ação realizada.

Durante esse momento, é necessário ser ágil, visto que a caixa de texto com a possibilidade em questão ficará disponível por poucos segundos para o usuário. Após isso, não será mais possível recuperar o que foi apagado pelo aplicativo, visto que ele não possui uma lixeira.

E não se esqueça: esse recurso só é valido para mensagens que não foram apagadas para todos, e sim para o próprio usuário.

É possível recuperar mensagens de texto de outros usuários?

Um questionamento recorrente quando o assunto são os recursos disponíveis pelo WhatsApp é se há a possibilidade de recuperar aqueles textos destinados do outro lado da tela que são deletados após seu envio.

Nesse cenário, é importante ter muita atenção aos sites e aplicativos que possam te prejudicar com a promessa de te ajudar com esse quesito. O WhatsApp não possui um meio próprio de visualizar aquelas mensagens apagadas para todos, mesmo quando o texto tiver sido enviado por você.

Apesar disso, a partir do uso da função de fazer backup no celular, será possível verificar as mensagens armazenadas na memória do dispositivo, sendo possível conferir textos mais antigos do aplicativo.

