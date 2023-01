Mais de 700 bolsas de estudo para entrar no SENAI; veja como conseguir

Você que deseja ter um certificado do SENAI na sua grade escolar, saiba que a empresa está com oportunidade aberta para mais de 700 bolsas de estudo. Foi divulgado que as vagas não terão aplicação de prova para os cursos técnicos seja ele presencial ou a distância na área da indústria.

Não basta apenas ter vontade, o SENAI compartilhou alguns requisitos para os estudantes poderem ter a bolsa de estudo.

Quais são os requisitos?

A empresa SENAI informa que a seleção será feita a partir da pontuação que os alunos tiveram no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – no ano de 2018 a 201, e estar dentro desses requisitos:

Ensino Médio completo

Situação de baixa renda

No Enem é preciso ter uma pontuação superior a 450 pontos

Através desse link você consegue preencher o formulário do processo seletivo para a bolsa de estudos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUbzw4EaEZ5UZr0KHXZ81pTmGTKIVasCz_FDrrpeS2audiXw/viewform.

Bolsas do SENAI do estado de Pernambuco

O SENAI do estado de Pernambuco está com vagas abertas para cursos técnicas, veja abaixo quais as vagas para os cursos presenciais ou a distância e os cursos em cada unidade. As regiões que terão as vagas abertas são: Areias e Santo Amaro, no Recife; Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Goiana, na Região Metropolitana; Belo Jardim e Caruaru, no Agreste e Petrolina e Araripina, no Sertão.

Unidade de Caruaru

Técnico em administração (Presencial/EAD)

Técnico em eletromecânica (EAD)

Técnico em eletrotécnica (Presencial/EAD)

Técnico em manutenção Automotiva (Presencial)

Técnico em segurança do Trabalho (EAD)

Técnico em vestuário (Presencial)

Unidade de Petrolina

Técnico em administração (Presencial)

Técnico em alimentos (Presencial)

Técnico em eletromecânica (Presencial)

Técnico em manutenção Automotiva (Presencial/EAD)

Técnico em segurança do trabalho (Presencial)

Unidade de Santo Amaro

Técnico em administração (Presencial)

Técnico em mecânica (Presencial)

Técnico em refrigeração e climatização (Presencial)

Técnico em segurança do trabalho (Presencial)

Unidade de Areias

Técnico em administração (Presencial)

Técnico em automação industrial (Presencial/EAD)

Técnico em eletrônica (Presencial)

Técnico em informática (Presencial)

Unidade Belo Jardim

Técnico em administração (EAD)

Técnico em mecânica (Presencial)

Unidade Ipojuca

Técnico em eletrotécnica (Presencial)

Técnico em logística (Presencial)

Técnico em plástico (Presencial/EAD)

Unidade de Cabo de Santo Agostinho

Técnico em eletrotécnica (EAD)

Unidade de Goiana

Técnico em administração (Presencial)

Unidade de Araripina

Técnico em eletrotécnica (EAD)

A importância de um curso técnico

O curso técnico é uma ótima oportunidade para facilitar a entrada do jovem no mercado de trabalho, isso porque muitas vezes o curso técnico é feito em um menor tempo do que uma graduação e já te dá um embasamento sobre a sua profissão, ou seja, você já vai ter um conhecimento técnico sobre o assunto.

É importante destacar também que muitas vezes dentro do mercado de trabalho eles preferem contratar uma pessoa que tenha curso técnico do que os recém formados da faculdade. E sempre o foco principal do curso técnico é a modalidade prática.

