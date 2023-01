Cuidado para não cair no pente-fino do CadÚnico; fiscalização já vai começar

Com a mudança do presidente consequentemente vem mudanças em vários benefícios como regras e requisitos, entre outros. Neste ano de 2023 o presidente é Lula da Silva (PT) e já informou que com a volta do maior programa social do governo: o Bolsa Família, eles terão que fazer um pente-fino para avaliar quais são as famílias que estão recebendo, quem estiver irregular vai sair do programa.

Ele não divulgou sobre quando irá começar, mas já é bom ficarem atento todas as pessoas que tem cadastro no CadÚnico. Segue abaixo para mais informações.

Através do pente-fino, já informado que cerca de 10 milhões de famílias já começarão a serem analisadas e quem estiver recebendo de forma indevida o pagamento será cortado. Esse é o medo que muitos beneficiários estão tendo, por isso vamos explicar como vai funcionar o pente-fino e como evitar a ser excluído do programa.

Pente-fino

O pente-fino irá acontecer após o programa ter voltado a ser chamar Bolsa Família, pois querem investigar após a transição do auxílio Brasil, quem realmente está recebendo o programa e se está apto, com a volta do Bolsa Família vem novos requisitos, então é necessário que a pessoa que está cadastrada no CadÚnico veja quais são os requisitos que Lula anunciou e já busque ir atrás para ser aprovada no pente-fino.

Bolsa Família

Em 2022 o bolsa Família era chamado de Auxílio Brasil e as parcelas eram no valor de R$ 600, mas só tinha previsão até dezembro de 2022, assim que Lula ganhou as eleições ele conseguiu deixar as parcelas no mesmo valor estabelecida pelo Jair Bolsonaro.

Lula ainda precisa apresentar uma Medida Provisória para o novo Bolsa Família com todas as novidades que ele e sua equipe planejaram. Algumas informações foram compartilhadas, como por exemplo, que será um requisito a criança pertencente à família que está cadastrada no programa, ter uma frequência escolar de no mínimo 80%, além da carteira de vacina está atualizada.

Análise do CadÚnico

O programa do CadÚnico é uma das maiores plataformas de dados do governo Federaql, através do CadÚnico ele pode ter acesso e saber qual a real condição da família que está inscrita, como por exemplo:

Quantos membros tem

Qual a renda da família

Tudo isso para que a família de baixa renda seja contemplada com a ajuda do governo através de programas sociais. Wellington Dias (PT) que é o ministro de Desenvolvimento Social compartilhou que no cadastro tem cerca de 10 milhões de pessoas com situação irregular no sistema do Cadastro Único, por isso irá acontecer o pente-fino.

