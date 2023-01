Contribuição de MEI aumentará a partir de fevereiro? Fique atento

Se você é MEI saiba que já deve ficar atento para as alterações de valores que começará a ter a partir do mês de fevereiro referente a contribuição do INSS – Instituo Nacional do Seguro Social. Isso vai acontecer para poder acompanhar o salário mínimo, que neste ano de 2023 o valor será de R$ 1.320,00, e será necessário ter um reajuste para a contribuição.

Nesse texto você consegue tirar suas dúvidas sobre o microempreendedor e quanto ele terá que pagar a partir de agora, segue abaixo.

Qual será o novo valor da contribuição?

Segundo dados, atualmente em nosso país tem cerca de 14 milhões de MEIs cadastrados, e com essa nova decisão de reajuste nos valores, todos eles serão afetados. Como sempre foi, o cidadão tem que fazer o pagamento de 5% do salário para o INSS, já os caminhoneiros são 12%. Nesse texto já informar quais serão os valores para os microempreendedores já preparem o bolso.

Reajuste da taxa do INSS

O OGU – Orçamento Geral da União – já informou que esse reajuste será feito no mês de fevereiro e irá aumentar cerca de 8,91% referente ao valor do salário mínimo de 2023, já para os boletos que tem a data de vencimento com o dia 20 de janeiro terão o mesmo valor cobrado de antes, R$ 60,60.

Já a partir da data do dia 20 de fevereiro os boletos já serão enviados com o novo valor, ficando assim então de R$ 66,00 para quem contribui com o INSS, e para os caminhoneiros os valores são maiores (que na verdade essa categoria sempre teve um valor a mais que os demais).

Os caminhoneiros contribuintes terão que pagar a partir de fevereiro o valor de R$ 158,40, antes eles pagavam o valor de R$ 145,44. Lembrando que essa mudança é efetiva e está aguardando também a medida provisória, pois ela sim garante que o salário mínimo passará a ser de R$ 1.320,00.

Ou seja, nos próximos dias que sairá realmente a resposta de qual será o valor da taxa, e Fernando Haddad que é o ministro da Fazenda já informou que o pagamento será feito normalmente.

MEI

O microempreendor individual no Brasil vem crescendo a cada dia, especialmente depois da crise que enfrentamos do Covid-19. E um dado que é interessante de 2022 que esse ramo cresceu especialmente também para as mulheres, as mulheres são empreendedoras são 48%.

Essa tendência só tem a crescer ainda mais, pois com a desvalorização do salário mínimo e a inflação alta, os brasileiros não estão conseguindo passar suas necessidades de sobrevivência com esse salário e muitos estão optando por trabalhar por conta própria.

