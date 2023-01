Quanto ganha um policial militar de Brasília? Salário é o segundo maior

Já é de conhecimento comum que a rotina de um policial militar exige um grande compromisso quando o assunto é a manutenção da segurança e do bem-estar comum da população. Nesse sentido, um aspecto de destaque quando o assunto são esses trabalhadores é a possibilidade de um bom salário logo no começo da carreira.

Mas não se engane: nem tudo são flores. Apesar do tempo de formação ser considerado curto, muitas atribuições específicas são necessárias para conseguir alcançar esses cargos.

Nesse sentido, separamos uma matéria com as informações pertinente ao cargo de policial militar, que envolvem seus respectivos requisitos e salários. Veja a seguir qual é esse valor.

Atribuições necessárias para ser um policial militar

Existem diversos cargos almejados na área militar do país. Nesse sentido, é necessária a realização de concursos que permitam a entrada do indivíduo como sargento ou oficial. Para o ingresso no processo seletivo, é necessário que o concorrente:

Ser brasileiro;

Possuir mais de 17 anos de idade;

Máximo de 30 anos para os que não são policiais militares;

Altura mínima de 1,65, tanto para homens, quanto para mulheres. Esse aspecto pode variar a depender do estado de prestação.

Não é preciso uma graduação no curso superior para poder exercer a profissão na área, visto que apenas o diploma de ensino médio é exigido para esses trabalhadores.

No entanto, aqueles que quiserem se aprofundar em questões de justiça e direito social contarão com diferenciais na hora de exercer a ocupação.

Veja também: LIBERADO! Quem usar estas funções pode ter entre R$ 50 e R$ 200 a mais no Nubank

Média salarial nacional da polícia militar

O valor dos salários desses profissionais da segurança pode registrar muitas variações a depender da região em que eles atuam, visto que umas exigem mais trabalho e cuidado que outras.

Nesse sentido, policiais militares que estão em áreas de maior densidade de população, acabam por passarem por mais momentos de perigo que aqueles que trabalham em cidades pequenas, por exemplo.

Dessa forma, a renda mensal pode variar bastante e destoar, até mesmo, da média salarial nacional registrada que, no Brasil, esse valor é de R$ 4.851 no ano de 2023, sem contar benefícios extras.

Confira o valor médio da remuneração destes profissionais de acordo com cada estado do país:

Mato Grosso R$ 4.639,19;

Goiás R$ 6.353,13;

Distrito Federal R$ 5.245,41;

Minas Gerais R$ 5.263;

Rondônia R$ 3.182,66;

Acre R$ 3.319,12;

Amazonas R$3.778,00;

Roraima R$ 4.792,96;

Pará R$ 3.995,42;

Amapá R$ 3.759,31;

Tocantins R$ 3.330,99;

Maranhão R$ 4.019,62;

Piauí R$ 3.100,00;

Ceará R$ 4.121,78;

Rio Grande do Norte R$ 2.909,28;

Paraíba R$ 3.202,60;

Pernambuco R$3.566,28;

Alagoas R$ 3.744,47;

Sergipe R$ 3.370,00;

Bahia R$ 2.585,05;

Espírito Santo R$ 2.778,43;

Rio de Janeiro R$ 2.909,50;

São Paulo R$3.287,18;

Santa Catarina R$4.143,87;

Rio Grande do Sul R$ 3.760,54;

Paraná R$ 4.180,07;

Mato Grosso do Sul R$3.352,53.

É válido destacar que, mesmo dentro dos estados, os valores dos pagamentos dos policiais militares também podem ser maiores ou menores, a depender de diversos fatores.

Veja também: Por que você deveria colocar o CPF na nota fiscal do mercado? Veja os benefícios

Salário do policial militar em Brasília

Um grande destaque nacional quando o assunto é salário de soldados é Brasília, isso porque a capital do país só fica atrás da capital de Goiás, Goiânia, que possui uma média salarial de mais de R$ 9 mil, quase o dobro da média de pagamento nacional para a categoria.

De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, no caso de Brasília, o salário do policial militar alcança valores acima de R$ 8,4 mil mensais.