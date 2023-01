CREDO! Aprenda a afastar baratas com esta fruta

A presença de baratas no ambiente familiar pode causar muita agonia para aqueles que não suportam o inseto. Para além de questões de fobia, as baratas podem gerar uma série de problemas. Dentre essas complicações, destaca-se o desencadeamento de reações alérgicas e fenômenos respiratórios negativos.

Alguns métodos para a eliminação desses seres indesejados em casa podem ser adquiridos a partir de produtos específicos para a situação. Mas não se engane: algumas maneiras que cabem no seu bolso podem ser aliadas contra as baratas.

Nesse sentido, conheça os benefícios da graviola e como essa fruta pode te ajudar para acabar com os insetos mencionados no ambiente domiciliar.

Benefícios da graviola

É isso mesmo: a graviola, fruta tropical utilizada para fins medicinais, é considerada um bom meio para o fim das baratas.

Antes de conhecer o método natural para a eliminação desses insetos indesejados, veja alguns aspectos positivos da graviola para a saúde humana:

Atua na prevenção de doenças como câncer, diabetes, úlceras e gastrites;

Rico em vitaminas dos complexos B e C;

Anti-inflamatório;

Antioxidante;

Fonte de fibras que regulam o funcionamento do intestino.

O consumo da graviola se dá através do preparo de chás, sucos, ou diretamente da fruta. A partir da listagem dos seus benefícios e de seu agradável sabor, já existem bons motivos para tê-las em casa.

Mas, como mencionado, essa fruta guarda boas notícias: são excelentes repelentes naturais. Veja, agora, como funciona o modo de produção desse inseticida.

Como preparar o repelente

Para a criação dessa maneira fácil e natural para o fim das baratas em sua casa, apenas um passo é necessário: deve-se triturar as sementes da graviola.

A partir disso, a aplicação deve ocorrer em locais com maior incidência desses insetos, como regiões mais úmidas e em frestas.

É indicado uma boa limpeza no ambiente antes do uso do produto em sua casa, para o melhor efeito do produto.

Com o passar do tempo, é de se esperar que a funcionalidade do repelente diminua, visto sua validade natural. Desse modo, caso deseje fazer a reaplicação do produto, o mais indicado é moer novamente as sementes de uma nova graviola.

Nesse sentido, vale a pena ressaltar aspectos que podem atrair a presença das baratas:

Lixeiras descobertas e com cheiro;

Cheiro de alimentos;

Falta de ventilação;

Restos de comida e migalhas;

Ralos e frestas com grande tempo sem limpeza.

Outros métodos para afastar insetos indesejados

Muitas vezes, é preciso testar diferentes meios para a eliminação desses seres e chegar à conclusão de qual é o melhor caminho para isso.

Pensando nisso, veja outros métodos para acabar com esses insetos em sua casa:

Folhas de louro;

Mistura de açúcar com bicarbonato de sódio;

Eucalipto e alecrim;

Naftalina.

Bem como a graviola, todos esses produtos devem ser aplicados em locais oportunos e com maior possibilidade de incidência dessas pragas domiciliares.

A infestação de baratas deve ser vista como um problema real e sua eliminação deve ser priorizada.

Além dos pontos apresentados, é necessário destacar que, caso esses insetos não sejam eliminados verdadeiramente por esse método e continuarem causando dores de cabeça, é necessário chamar um profissional no assunto.